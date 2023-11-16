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  • Первый тренер Кокорина назвал цель игрока в чемпионате Кипра

Первый тренер Кокорина назвал цель игрока в чемпионате Кипра

16 ноября 2023, 16:31
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Валерий Стаферов, первый тренер российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, сказал, что форвард может стать лучшим бомбардиром национального чемпионата. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Почему он не остался в Италии? Вы же понимаете, сколько там было проблем. Решение принимает руководство, а не он сам. В «Фиорентине» у Саши не получилось, в «Арисе» ему лучше. На Кипре он получает удовольствие от футбола, играет и забивает голы, а там он сидел бы в запасе.

Он будет пытаться повторить прошлогодний успех и стать лучшим бомбардиром, за это же деньги получает. Надеюсь, что и в этом сезоне Кокорин станет лучшим бомбардиром. Играть то он умеет. В чемпионате Кипра к нему уже другое отношение, с ним будут играть плотнее, не дадут действовать, как в прошлом сезоне. Все противники попытаются создать ему проблемы», – сказал Стаферов.

  • В сезоне-2023/24 Кокорин сыграл восемь матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну передачу.
  • В прошлом чемпионате Кипра в активе россиянина было 13 голов.

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Источник: Metaratings.ru
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
Комментарии (1)
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zoroastorov
1700147487
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