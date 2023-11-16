Первый тренер Кокорина назвал цель игрока в чемпионате Кипра

Валерий Стаферов, первый тренер российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, сказал, что форвард может стать лучшим бомбардиром национального чемпионата. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Почему он не остался в Италии? Вы же понимаете, сколько там было проблем. Решение принимает руководство, а не он сам. В «Фиорентине» у Саши не получилось, в «Арисе» ему лучше. На Кипре он получает удовольствие от футбола, играет и забивает голы, а там он сидел бы в запасе.

Он будет пытаться повторить прошлогодний успех и стать лучшим бомбардиром, за это же деньги получает. Надеюсь, что и в этом сезоне Кокорин станет лучшим бомбардиром. Играть то он умеет. В чемпионате Кипра к нему уже другое отношение, с ним будут играть плотнее, не дадут действовать, как в прошлом сезоне. Все противники попытаются создать ему проблемы», – сказал Стаферов.