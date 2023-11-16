Гинер высказался о футбольном долголетии Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал не обращать внимание на возраст 37-летнего Игоря Акинфеева.

«Я считаю, что не надо заглядывать в паспорт. Если Игорь может так же тренироваться, так же двигаться – да какая разница, сколько ему? Чего в паспорт смотреть?

Вот я не заглядываю в паспорт, сколько мне лет. Потому что я чувствую себя, слава богу, нормально.

Можно привести примеры, когда вратари и до 40 играли спокойно. Это все зависит от него», – сказал Гинер.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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