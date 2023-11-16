Гинер высказался о футбольном долголетии Акинфеева

Да он ещё 10 лет на воротах простоит. Что он видел тяжёлого в жизни? С детства бесплатная кормёжка, дармовая одежда, все бытовые условия за счёт клуба, медицина бесплатная и лучшая, отдых на лучших курортах то же наверняка за счёт клуба. Знай себе за здоровьем следи. Ему даже огромные деньги девать некуда, живёт на полном пансионе. Пара игр в месяц, зима на курорте, летом опять отпуск. Это впрочем касается всех футболистов, оторванных от реальной жизни. Гыгыгы
Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал не обращать внимание на возраст 37-летнего Игоря Акинфеева.
«Я считаю, что не надо заглядывать в паспорт. Если Игорь может так же тренироваться, так же двигаться – да какая разница, сколько ему? Чего в паспорт смотреть?
Вот я не заглядываю в паспорт, сколько мне лет. Потому что я чувствую себя, слава богу, нормально.
Можно привести примеры, когда вратари и до 40 играли спокойно. Это все зависит от него», – сказал Гинер.
- Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.