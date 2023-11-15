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    Акинфеев объяснил, почему еще не закончил карьеру

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, ради чего он продолжает карьеру.

    «Я наслаждаюсь, я кайфую, я получаю максимум удовольствия от того, что я просто нахожусь в команде. Есть тяжелые тренировки, есть больные места после тренировок. Там болит, сям болит. Но в этом же есть, наверное, какой-то кайф.

    С годами ты это понимаешь: мне не 20 лет, я понимаю, что рано или поздно это все закончится. Не будет этих шуточек-прибауточек. Какие-то песни включаются, кто-то над кем-то подшутит. Все, эта коллективная история закончится», – сказал игрок.

    • 37-летний Акинфеев в 2004-2018 годах провел за Россию 110 матчей, пропустил 95 голов.
    • Всю карьеру игрок проводит в ЦСКА.
    • Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2023 18:03
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