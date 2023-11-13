Президент «Урала» рассказал о будущем Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко сохранит свой пост до конца сезона.

«Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата – сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе – футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо», – сказал Иванов.

В субботу «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (1:3) в 15-м туре РПЛ.

Команда из Екатеринбурга завершила первый круг на 12‑м месте, набрав 16 очков.

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