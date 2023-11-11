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    Глушаков покинет костромской «Спартак» спустя два месяца

    «Спартак» К принял решение по поводу будущего полузащитника Дениса Глушакова.

    Костромичи решили не оставлять игрока на следующий год. Глушаков покинет клуб по окончании осенней части сезона.

    • Глушакову в январе исполнится 37 лет.
    • Он присоединился к «Спартаку» из Костромы в середине сентября.
    • Полузащитник сделал 1 ассист в 7 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    11.11.2023 23:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 12 ноября, 11:50

      пенсия светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 12 ноября, 07:45

      Сожрал бюджет на год вперёд и по тапкам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид 12 ноября, 00:07

      Пинка яму смачного !

      2
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