Глушаков покинет костромской «Спартак» спустя два месяца

«Спартак» К принял решение по поводу будущего полузащитника Дениса Глушакова.
Костромичи решили не оставлять игрока на следующий год. Глушаков покинет клуб по окончании осенней части сезона.
- Глушакову в январе исполнится 37 лет.
- Он присоединился к «Спартаку» из Костромы в середине сентября.
- Полузащитник сделал 1 ассист в 7 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева