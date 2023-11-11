Глушаков покинет костромской «Спартак» спустя два месяца

«Спартак» К принял решение по поводу будущего полузащитника Дениса Глушакова.

Костромичи решили не оставлять игрока на следующий год. Глушаков покинет клуб по окончании осенней части сезона.

Глушакову в январе исполнится 37 лет.

Он присоединился к «Спартаку» из Костромы в середине сентября.

Полузащитник сделал 1 ассист в 7 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.

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