Вратарь «Эгриси» – о знакомстве с Карпиным: «Было страшно подходить»

Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин рассказал, как познакомился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

– С Карпиным было страшно знакомиться?

– Действительно было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но когда познакомился с ним, оказалось, что он очень весeлый и добрый.

Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится ещe лучше.