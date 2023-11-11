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    • Вратарь «Эгриси» – о знакомстве с Карпиным: «Было страшно подходить»

    Вратарь «Эгриси» – о знакомстве с Карпиным: «Было страшно подходить»

    Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин рассказал, как познакомился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

    – С Карпиным было страшно знакомиться?

    – Действительно было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но когда познакомился с ним, оказалось, что он очень весeлый и добрый.

    Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится ещe лучше.

    • Клюкин был на недельной стажировке в «Ростове».
    • Карпин также тренирует сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 10:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 11 ноября, 12:40

      Он в маске что ли был, из фильма Крик?

      0
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      Рейтинг: +6439

      порт 11 ноября, 12:16

      что он очень весeлый и добрый
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      Хорошая трава в Ростове.

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