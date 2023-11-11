Вратарь «Эгриси» – о знакомстве с Карпиным: «Было страшно подходить»

Голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин рассказал, как познакомился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
– С Карпиным было страшно знакомиться?
– Действительно было страшно подходить к Валерию Георгиевичу, потому что такой авторитет. Но когда познакомился с ним, оказалось, что он очень весeлый и добрый.
Постоянно по-хорошему подтравливает пацанов, от этого атмосфера становится ещe лучше.
- Клюкин был на недельной стажировке в «Ростове».
- Карпин также тренирует сборную России.
Источник: «Чемпионат»