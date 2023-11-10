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    • Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

    Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему Алексей Миранчук мало выходит на поле в составе «Аталанты».

    «У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку.

    Возможно, Алексей думал, что того объема работы, который он проделывал в РПЛ, хватит и для Серии А. Но практика показывает, что даже звезда РПЛ – игрок запаса в европейском клубе из топ-5 [лиг]. Миранчук испытал это на себе.

    Другие игроки РПЛ тоже часто не могут проявить себя на более высоком уровне», – сказал Петржела.

    • Миранчук вышел на замену на 86‑й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:0).
    • В нынешнем сезоне 28‑летний россиянин провел пять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 104 минуты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 09:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2603

      Чермындыр 10 ноября, 10:43

      Уровень Лиги = уровень игроков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр 10 ноября, 10:34

      Как сказать.. Комличенко в Чехии по двадцать забивал, а в РПЛ еле попёрдывает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 10 ноября, 10:12

      Какая на фиг звезда РПЛ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2062

      rac531 > ilichkadr 10 ноября, 12:08

      Все верно, кроме грамматики
      Правильно будет не звЕзда, а звИзда

      1
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > rac531 10 ноября, 13:01

      Ну, если быть абсолютно точным и говорить по-чешски, то hvĚzda.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 10:08

      Ну все обеспокоены Миранчуком, а у него всё нормально.
      Для 5-ой команды Серии А, он наверно слабоват , но в отличии от Кузяева не поехал в заштатный клуб.
      Сейчас поживёт в Европе, язык подучит, кончится контракт определится что делать дальше.
      Акценты надо менять, это проблема Аталанты , а не игрока.

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