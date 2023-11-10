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  • Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

10 ноября 2023, 09:42
4

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему Алексей Миранчук мало выходит на поле в составе «Аталанты».

«У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку.

Возможно, Алексей думал, что того объема работы, который он проделывал в РПЛ, хватит и для Серии А. Но практика показывает, что даже звезда РПЛ – игрок запаса в европейском клубе из топ-5 [лиг]. Миранчук испытал это на себе.

Другие игроки РПЛ тоже часто не могут проявить себя на более высоком уровне», – сказал Петржела.

  • Миранчук вышел на замену на 86‑й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:0).
  • В нынешнем сезоне 28‑летний россиянин провел пять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 104 минуты.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Аталанта Миранчук Алексей Петржела Властимил
Комментарии (4)
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ilichkadr
1699600320
Какая на фиг звезда РПЛ?
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Цугундeр
1699601679
Как сказать.. Комличенко в Чехии по двадцать забивал, а в РПЛ еле попёрдывает.
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Чермындыр
1699602180
Уровень Лиги = уровень игроков
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