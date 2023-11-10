Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему Алексей Миранчук мало выходит на поле в составе «Аталанты».
«У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку.
Возможно, Алексей думал, что того объема работы, который он проделывал в РПЛ, хватит и для Серии А. Но практика показывает, что даже звезда РПЛ – игрок запаса в европейском клубе из топ-5 [лиг]. Миранчук испытал это на себе.
Другие игроки РПЛ тоже часто не могут проявить себя на более высоком уровне», – сказал Петржела.
- Миранчук вышел на замену на 86‑й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Штурма» (1:0).
- В нынешнем сезоне 28‑летний россиянин провел пять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 104 минуты.
Источник: «РБ Спорт»