Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему Алексей Миранчук мало выходит на поле в составе «Аталанты».

«У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку.

Возможно, Алексей думал, что того объема работы, который он проделывал в РПЛ, хватит и для Серии А. Но практика показывает, что даже звезда РПЛ – игрок запаса в европейском клубе из топ-5 [лиг]. Миранчук испытал это на себе.

Другие игроки РПЛ тоже часто не могут проявить себя на более высоком уровне», – сказал Петржела.