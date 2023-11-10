Лунев получил травму колена в матче Лиги Европы

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунев был заменен на 85-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Байера» (0:1). О причинах замены рассказал главный тренер азербайджанской команды Гурбан Гурбанов.
«У него сильная боль в колене. Удар был очень серьезным. Более точную информацию мы сможем предоставить на следующий день», – сказал Гурбанов.
- Единственный гол в матче «Карабах» пропустил на 90+4-й минуте с пенальти.
- Лунев сыграл за азербайджанский клуб 9 матчей в нынешнем сезоне в чемпионате страны и Лиге Европы.
- Вратарь был включен в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Кубой, который пройдет 20 ноября.
Источник: Report