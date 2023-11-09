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    • Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты

    Лига Европы. Поражения «Ливерпуля» и «Ромы», «Карабах» Лунева почти отобрал очки у «Байера» и другие результаты

    Состоялись еще несколько матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Ливерпуль» неожиданно потерпел гостевое поражение от «Тулузы» – 2:3.

    «Рома» также на чужом поле проиграла чешской «Славии» – 0:2.

    «Байер» на выезде победил «Карабах» – 1:0. Единственный гол был забит на 93-й минуте с пенальти. К тому моменту Андрея Лунева уже заменили из-за травмы.

    «Брайтон» в Амстердаме был сильнее «Аякса» – 2:0.

    Лига Европы. Группа B. 4-й тур

    Аякс (Нидерланды) – Брайтон (Англия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фати, 15; 0:2 – Адингра, 53.

    Лига Европы. Группа E. 4-й тур

    Тулуза (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 3:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Доннум, 36; 2:0 – Даллинга, 58; 2:1 – Кассерес (в свои ворота), 74; 3:1 – Магри, 76; 3:2 – Жота, 89.

    Лига Европы. Группа G. 4-й тур

    Славия (Чехия) – Рома (Италия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Юрецка, 50; 2:0 – Масопуст, 74.

    Лига Европы. Группа H. 4-й тур

    Карабах (Азербайджан) – Байер (Германия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бонифаци (с пенальти), 90+3.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2023 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 2 часа назад

      Физрука Моура опять нагнули

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      САНЁК17 13 часов назад

      Ливерпуль почти догнал, но вар сделал свое дело

      0
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