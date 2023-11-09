Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой назвал главную проблему Абаскаля

9 ноября 2023, 14:18
18

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил точку зрения, почему Гильермо Абаскаль часто прибегает к ротации состава.

«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав. Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально. Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
  • Под его руководством команда выиграла бронзу в прошлом сезоне.
  • «Спартак» в текущем чемпионате РПЛ занимает шестое место с 21 очком после 14 туров.

Еще по теме:
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 2
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 3
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1699529056
Сказал человек, неспособный получить лицензию тренера при всём своём "опыте".
Ответить
VVM1964
1699530328
Главная проблема Абаскаля - ЭТО ЖУРНАЛЮГИи всякого рода "СПЕЦИАЛИСТЫ" не дающие спокойно работать !!! ((( ОСТАВЬТЕ уже Абаскаля и Спартак В ПОКОЕ, хотя бы до зимнего перерыва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Красногвардейчик
1699530365
Проблема Абаскаля, это не знание российского менталитета, и отсутствие тренерского опыта
Ответить
BoevStas1
1699531531
Полное имя Гильермо Абаскаль Перес Родился 13 апреля 1989[1] (34 года) Севилья, Испания Гражданство Испания Позиция нападающий Информация о клубе Клуб Флаг России Спартак (Москва) Должность главный тренер Молодёжные клубы —2002 Флаг Испании Гелиополис 2002—2004 Флаг Испании Барселона 2004—2008 Флаг Испании Севилья Клубная карьера[* 1] 2009—2010 Флаг Испании Абре люб. 2010—2011 Флаг Испании Абоньо люб. Тренерская карьера[* 2] 2012—2014 Флаг Испании Академия «Севильи» тренер 2014—2016 Флаг Испании Севилья аналитик 2016—2017 Флаг Испании Севилья (до 13) 2017—2018 Флаг Швейцарии Кьяссо 2018 Флаг Швейцарии Лугано 2018—2019 Флаг Испании Кадис зам. тех. сек. 2019—2020 Флаг Италии Асколи мол. деп. 2019—2020 Флаг Италии Асколи (до 19) 2020 Флаг Ита
Ответить
BoevStas1
1699531679
Опыта у него поболее будет и он много чего знает просто карьера не пошла и он сосредоточиться решил на такой работе.Мостовой гнида отстань уже от Спартака
Ответить
zigbert
1699533218
Ну вот не надоело Мостовому заниматься критиканством. Покажи на собственном опыте как надо тренировать.
Ответить
Купа Купыч
1699535294
Главная проблема Рыжика и всех иностранных тренеров в Спартаке в том, что их окружают и окружали дебилоиды: журналюги, ветераны "рейнгольды",, "ловчевы*депу татыГД, которые в футболе нихрена не понимают, бывшие игрочишки Спартака, Шариков-Мостовой, по которому давно палата 6 плачет.
Ответить
k611
1699544399
Прям все знают в чём проблема. Задолбали уже. У Мостового одна и та же пластинка, надоело это уже порядком...
Ответить
Александр.Т.
1699547156
Опять свою пластинку завёл аха
Ответить
Главные новости
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Все новости
Все новости
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
Вчера, 13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+