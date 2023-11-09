Мостовой назвал главную проблему Абаскаля

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил точку зрения, почему Гильермо Абаскаль часто прибегает к ротации состава.

«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав. Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально. Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал Мостовой.