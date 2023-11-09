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    Мостовой назвал главную проблему Абаскаля

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил точку зрения, почему Гильермо Абаскаль часто прибегает к ротации состава.

    «Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав. Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально. Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзу в прошлом сезоне.
    • «Спартак» в текущем чемпионате РПЛ занимает шестое место с 21 очком после 14 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2023 14:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 17 часов назад

      Опять свою пластинку завёл аха

      0
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      Рейтинг: +1606

      k611 17 часов назад

      Прям все знают в чём проблема. Задолбали уже. У Мостового одна и та же пластинка, надоело это уже порядком...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 20 часов назад

      Главная проблема Рыжика и всех иностранных тренеров в Спартаке в том, что их окружают и окружали дебилоиды: журналюги, ветераны "рейнгольды",, "ловчевы*депу татыГД, которые в футболе нихрена не понимают, бывшие игрочишки Спартака, Шариков-Мостовой, по которому давно палата 6 плачет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 20 часов назад

      Испанцу нужно советоваться с тренерским штабом Зенита как и что! Тогда второе место может и будет занимать тушинский колхоз

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 > TIMOTHY 20 часов назад

      Верно пишешь. Т.к. настоящего футбола давно нет. Как говорят "папы сверху" так и будет. Вон депутаты сами палятся внаглую решают какой клуб России будет играть со странами БРИКС и пр.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. > TIMOTHY 17 часов назад

      Не с тренирским штабом а отделом селекции

      2
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 20 часов назад

      Физрук он, причём неопытный. Вот и все проблемы. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Мостовой прав,пустышка испанец в пустом клубе! По деньгам потраченным спартак каждый год должен быть вторым и без помощи судей

      3
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Они шестёрки ежегодные и то с помощью судей. А без них давно бы болтались в Пердиве. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 20 часов назад

      Ну вот не надоело Мостовому заниматься критиканством.
      Покажи на собственном опыте как надо тренировать.

      6
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      ...
      Рейтинг: +890

      lejnin > zigbert 20 часов назад

      Мостовой никогда не будет тренировать, потому что все сразу поймут, что в период после футбола он из себя ничего не представляет. А так - была же в интервью по-моему кенийского тренера идеальная цитата на это случай: бывшие футболисты критикуют всё и вся, чтобы про них не забывали

      2
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      ...
      Рейтинг: +3282

      фанат джигурды > zigbert 18 часов назад

      Если он начнёт тренировать, то это быстро закончится, но очень надолго запомнится, потому что отрицательная слава- это тоже слава.

      3
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > фанат джигурды 16 часов назад

      Скорее потом начнется " мне не дали время , мне не доверяли . И тд. Короче понос .

      0
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      Рейтинг: +217

      BoevStas1 21 час назад

      Опыта у него поболее будет и он много чего знает просто карьера не пошла и он сосредоточиться решил на такой работе.Мостовой гнида отстань уже от Спартака

      5
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    • ...
      Рейтинг: +217

      BoevStas1 21 час назад

      Полное имя
      Гильермо Абаскаль Перес
      Родился
      13 апреля 1989[1] (34 года)
      Севилья, Испания
      Гражданство
      Испания
      Позиция
      нападающий
      Информация о клубе
      Клуб
      Флаг России Спартак (Москва)
      Должность
      главный тренер
      Молодёжные клубы
      —2002 Флаг Испании Гелиополис
      2002—2004 Флаг Испании Барселона
      2004—2008 Флаг Испании Севилья
      Клубная карьера[* 1]
      2009—2010 Флаг Испании Абре люб.
      2010—2011 Флаг Испании Абоньо люб.
      Тренерская карьера[* 2]
      2012—2014 Флаг Испании Академия «Севильи» тренер
      2014—2016 Флаг Испании Севилья аналитик
      2016—2017 Флаг Испании Севилья (до 13)
      2017—2018 Флаг Швейцарии Кьяссо
      2018 Флаг Швейцарии Лугано
      2018—2019 Флаг Испании Кадис зам. тех. сек.
      2019—2020 Флаг Италии Асколи мол. деп.
      2019—2020 Флаг Италии Асколи (до 19)
      2020 Флаг Ита

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик 21 час назад

      Проблема Абаскаля, это не знание российского менталитета, и отсутствие тренерского опыта

      2
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      ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > Красногвардейчик 21 час назад

      Жертва МатчТВ.На таких и рассчитан понос Мостового Губерниева Кончельскиса .

      5
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      ...
      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > САДЫЧОК 19 часов назад

      Так я только за, чтобы Абосскаль работал в Спартаке)))) это очень хорошо)

      1
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > Красногвардейчик 14 часов назад

      Значит не поддался.

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