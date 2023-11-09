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    Газзаев озвучил условие для чемпионства «Краснодара»

    Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре.

    Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

    В 1995 году «Спартак-Алания» в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну, все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.

    Я не считаю, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны – 50 на 50. «Краснодар» не уступает питерцам по составу.

    Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича – Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

    На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков,которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть!

    В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю», – сказал Газзаев.

    • «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.
    • В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
    • Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 16 часов назад

      "Краснодар" уступает "Зениту" по составу и по игре вряд ли смотрится убедительно. А вот то, что есть ещё ЦСКА, который набирает обороты, Газзаев забыл. Похоже, что команда Федотова тоже не против побороться за золото в этом году.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 9 ноября, 10:58

      Вот людям до субботы не сидится на месте. Ну погодите вы с раздачей медалей. О чемпионстве или о слабости Краснодара говорят все кроме Краснодара. В Краснодаре нет преждевременных празднований. Все спокойно , правда болельщики Кубани уже на изнанку вывернулись.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 9 ноября, 09:41

      А что, Спартак уже не хочет чемпионом быть!?)) Как так то)) великие народные и без трофеев и в этом году))) речь о Краснодаре и Зените,а спартачек мимо кассы) как вы такое терпите сектанты?) Вы терпилы выходит!))

      1
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      Рейтинг: +1234

      Cubinec1989 9 ноября, 09:03

      Ага, а потом зимний перерыв и х.з. кто и как из него выйдет. Почему то "эксперты" и действительно топовые ранее тренеры об этом, не мало важном факте, забывают

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Cubinec1989 9 ноября, 09:43

      Зимний период или нет,Зенит по любому Чемпион,все нормальные болельщики это понимают

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