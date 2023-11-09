Газзаев озвучил условие для чемпионства «Краснодара»

Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре.

Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

В 1995 году «Спартак-Алания» в шестом туре переиграл в Москве «Спартак». После этого я сказал подопечным в раздевалке: «Ну, все, ребята, теперь вы станете чемпионами». Думаю, некие параллели с сегодняшним днем можно провести.

Я не считаю, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны – 50 на 50. «Краснодар» не уступает питерцам по составу.

Да, у Семака есть Вендел, Кдаудиньо, Барриос. У Ивича – Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков,которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть!

В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю», – сказал Газзаев.

«Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября в 19:30 мск.

В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.

Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.

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