«Крылья Советов» и «Урал» сыграют в матче 15-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 11 ноября.
- Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Крылья Советов» – «Урал»
- победа «Крыльев Советов» – 1.95
- ничья – 3.70
- победа «Урала» – 3.75
Источник: Бомбардир