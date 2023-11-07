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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 11 ноября 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 11 ноября 2023

    «Крылья Советов» и «Урал» сыграют в матче 15-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в субботу, 11 ноября.
    • Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Урал»

    Ставки на матч «Крылья Советов» – «Урал»

    Коэффициенты:

    • победа «Крыльев Советов» – 1.95
    • ничья – 3.70
    • победа «Урала» – 3.75

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У 21 час назад

      Странно, 11 ноября матч с Уралом, а сегодня уехали в сборную аж три защитника и один нападающий. Крылья будут дублем играть?

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