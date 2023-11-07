Анчелотти раскрыл планы «Реала» в зимнее трансферное окно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отметил, что клуб не собирается никем усиливаться в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Мы не будем никого подписывать в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Январский рынок для нас закрыт», – сказал Анчелотти.

Эдер Милитао получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0).

Также травму передней крестообразной связки левого колена получил в августе вратарь Тибо Куртуа. После этого «Реал» арендовал испанского вратаря Кепу Аррисабалагу у «Челси».

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