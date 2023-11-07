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    • Смородская отреагировала на невызов Алексея Миранчука в сборную России

    Смородская отреагировала на невызов Алексея Миранчука в сборную России

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отсутствие полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе сборной России на ноябрьский сбор.

    «Я не удивлена отсутствием Миранчука в сборной. Для Алексея это абсолютное безделье, играть не с кем. Что ему в этой сборной делать с Кубой? Просто сидеть? Смысла нет никакого, поэтому я не расстроилась. Пусть лучше в своей команде тренируется, будет на виду», – сказала Смородская.

    • Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на сбор 29 футболистов.
    • В нынешнем сезоне Миранчук провел четыре матча во всех турнирах за «Аталанту».
    • Сборная России сыграет с Кубой товарищеский матч 20 ноября.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.11.2023 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 20:46

      Пора домой, все, не тот ты клуб выбрал, а возможно клуб не того купил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 7 ноября, 19:41

      Будет на виду? Ну скамейку редко показывают по ящику ))

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