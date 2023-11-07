Смородская отреагировала на невызов Алексея Миранчука в сборную России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отсутствие полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе сборной России на ноябрьский сбор.
«Я не удивлена отсутствием Миранчука в сборной. Для Алексея это абсолютное безделье, играть не с кем. Что ему в этой сборной делать с Кубой? Просто сидеть? Смысла нет никакого, поэтому я не расстроилась. Пусть лучше в своей команде тренируется, будет на виду», – сказала Смородская.
- Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на сбор 29 футболистов.
- В нынешнем сезоне Миранчук провел четыре матча во всех турнирах за «Аталанту».
- Сборная России сыграет с Кубой товарищеский матч 20 ноября.
Источник: Metaratings.ru