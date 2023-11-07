Смородская отреагировала на невызов Алексея Миранчука в сборную России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отсутствие полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«Я не удивлена отсутствием Миранчука в сборной. Для Алексея это абсолютное безделье, играть не с кем. Что ему в этой сборной делать с Кубой? Просто сидеть? Смысла нет никакого, поэтому я не расстроилась. Пусть лучше в своей команде тренируется, будет на виду», – сказала Смородская.