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    • «Крылья Советов» – «Урал»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 11 ноября

    «Крылья Советов» – «Урал»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 11 ноября

    В субботу, 11 ноября, «Крылья Советов» и «Урал» сыграют друг с другом в матче 15 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу проведут в Самаре.

    «Крылья Советов»

    Самарцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Команда в 14 матчах чемпионата страны выиграла шесть матчей, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Крылья Советов» забили 28 голов и пропустили 20 поединков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет девять баллов.

    «Урал»

    Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на двенадцатом месте, имея в своем активе 16 очков. «Урал» в 14 матчах чемпионата страны выиграл четыре встречи, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда забила 14 голов, но при этом пропустила 21 мяч.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 52 раза, в которых «Крылья Советов» побеждали 20 раз, а «Урал» выигрывал в 14 поединках.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал»

    Обе команды испытывают игровой спад, однако самарцы по-прежнему выглядят фаворитами встречи. Предположим, подопечные Игоря Осинькина выиграют этот матч с минимальной разницей в счете. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (1.89).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 17:03
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