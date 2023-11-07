В субботу, 11 ноября, «Крылья Советов» и «Урал» сыграют друг с другом в матче 15 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Встречу проведут в Самаре.

«Крылья Советов»

Самарцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Команда в 14 матчах чемпионата страны выиграла шесть матчей, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Крылья Советов» забили 28 голов и пропустили 20 поединков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет девять баллов.

«Урал»

Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на двенадцатом месте, имея в своем активе 16 очков. «Урал» в 14 матчах чемпионата страны выиграл четыре встречи, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Команда забила 14 голов, но при этом пропустила 21 мяч.

Факты о личных встречах

Обе команды играли друг с другом 52 раза, в которых «Крылья Советов» побеждали 20 раз, а «Урал» выигрывал в 14 поединках.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал»

Обе команды испытывают игровой спад, однако самарцы по-прежнему выглядят фаворитами встречи. Предположим, подопечные Игоря Осинькина выиграют этот матч с минимальной разницей в счете. Наш прогноз – победа «Крыльев Советов» (1.89).