Акинфеев рассказал, зачем ему три высших образования

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование.

У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет. Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл.

Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал 37-летний вратарь.