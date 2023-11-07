Акинфеев рассказал, зачем ему три высших образования

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о важности образования.
«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование.
У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет. Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл.
Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал 37-летний вратарь.
- Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
Источник: ТАСС