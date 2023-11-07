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    Акинфеев рассказал, зачем ему три высших образования

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о важности образования.

    «В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование.

    У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет. Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл.

    Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», – сказал 37-летний вратарь.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: ТАСС

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    07.11.2023 09:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12633

      BRO_football 7 ноября, 14:10

      Три образования нужны, чтобы было чем заняться после завершения карьеры футболиста.
      А так, футболистом голова нужна, чтобы мяч ею пинать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 13:48

      Когда он успел получить три высших образования, с учётом его игрового графика.

      0
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 13:11

      Акция была.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 13:11

      3 по цене одного!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2567

      ALEX ML 7 ноября, 12:22

      Мы все учили понемногу чего нибудь и как нибудь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12435

      ВетеR 7 ноября, 11:30

      так усердно учился, что забыл уже какие

      0
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