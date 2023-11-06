«Мбаппе стал бы не просто мечтой»: бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»

Финский бизнесмен Томас Зиллиакус претендует на топ-клуб Серии А.
Бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер» у холдинга Suning с помощью своей инвестиционной компании XXI Century Capital.
«Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке.
Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой.
Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов. Мы хотим превратить «Интер» в величайшую команду на свете», – сказал Зиллиакус.
- Сейчас «Интер» лидирует в Серии А с 28 очками в 11 турах.
- В прошлом сезоне миланцы дошли до финала ЛЧ, где уступили «Манчестер Сити» (0:1).
Источник: Calciomercato