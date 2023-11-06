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    • «Мбаппе стал бы не просто мечтой»: бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»

    «Мбаппе стал бы не просто мечтой»: бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»

    Финский бизнесмен Томас Зиллиакус претендует на топ-клуб Серии А.

    Бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер» у холдинга Suning с помощью своей инвестиционной компании XXI Century Capital.

    «Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке.

    Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой.

    Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов. Мы хотим превратить «Интер» в величайшую команду на свете», – сказал Зиллиакус.

    • Сейчас «Интер» лидирует в Серии А с 28 очками в 11 турах.
    • В прошлом сезоне миланцы дошли до финала ЛЧ, где уступили «Манчестер Сити» (0:1).

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    Источник: Calciomercato

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    06.11.2023 23:46
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