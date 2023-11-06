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    Акинфеев призвал россиян к патриотизму

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о патриотизме, упомянув ЧМ-2018, прошедший в России.

    «Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.

    Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал 37-летний вратарь.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: ТАСС

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    06.11.2023 22:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 10:31

      ЧМ 2018 это уже История.
      Все эти награды , ордена и звания не соответствовали результату.
      При чём здесь Патриотизм ?
      Не стоит Игорю заниматься голимым популизмом.

      1
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      Рейтинг: +11926

      alp 7 ноября, 10:17

      Все правильно Игорь сказал. Кому не нравится - гоу на х е р.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25331

      bset 7 ноября, 10:07

      Вся страна объединилась на чем-то хорошем. Давайте сделаем первую в мире операцию в какой-то сфере и страна объединится на радости. Давайте успех в космосе покажем и страна объединится. Давайте новую спортивную победу одержим и страна объединится. Давайте дружеские отношения строить с развитыми странами, устраивать дни городов-побратимов, договариваться об отмене виз и страна будет радоваться. Давайте вносить вклад и в свою страну, и в мир в целом.

      Сейчас-то на чем объединяться и радоваться? Тем, что вместе в одном болоте сидим? Я этому радоваться не собираюсь.

      1
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      Рейтинг: +7111

      Давид59 7 ноября, 08:40

      И к чему он это сказал? Я, лично, живу сегодняшним днём. ЧМ-2018 был неплохим. Но после него мы в "штопоре" и пора уже подумать как из него выбираться. Усиленным патриотизмом мы точно ничего не добьёмся. Это как водкой заглушать ужасные реалии.

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      Рейтинг: -68

      diamondfan 6 ноября, 23:01

      Дерьмо сказал! Роассия для дебилов!

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 6 ноября, 22:13

      Было время, была радость и был праздник ... Будем жить воспоминаниями, но надеюсь недолго ! ( в смысле воспоминаний )...

      5
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