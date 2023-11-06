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Акинфеев призвал россиян к патриотизму

6 ноября 2023, 22:03
4

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о патриотизме, упомянув ЧМ-2018, прошедший в России.

«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.

Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал 37-летний вратарь.

  • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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VVM1964
1699298017
Было время, была радость и был праздник ... Будем жить воспоминаниями, но надеюсь недолго ! ( в смысле воспоминаний )...
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diamondfan
1699300892
Дерьмо сказал! Роассия для дебилов!
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Давид59
1699335617
И к чему он это сказал? Я, лично, живу сегодняшним днём. ЧМ-2018 был неплохим. Но после него мы в "штопоре" и пора уже подумать как из него выбираться. Усиленным патриотизмом мы точно ничего не добьёмся. Это как водкой заглушать ужасные реалии.
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alp
1699341430
Все правильно Игорь сказал. Кому не нравится - гоу на х е р.
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