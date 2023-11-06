Акинфеев призвал россиян к патриотизму

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о патриотизме, упомянув ЧМ-2018, прошедший в России.

«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, становятся, и каждый, кто живет в России, должен быть хоть немножко патриотом.

Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», – сказал 37-летний вратарь.