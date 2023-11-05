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    • «Шахтер» выступил с заявлением по случаю завершения карьеры Луческу

    «Шахтер» выступил с заявлением по случаю завершения карьеры Луческу

    «Шахтер» опубликовал на своем официально заявлении в честь бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

    • Румын на этой неделе объявил об уходе из киевского «Динамо» и окончании карьеры.
    • В «Шахтере» он был в 2004-2016 годах.
    • 78-летний тренер приводил команду к победе в Кубке УЕФА.

    «15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, девять раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром для многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звeздами украинского и мирового футбола.

    Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого «Шахтeра», став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых восемь титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством «Шахтeр» вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы», – написал клуб.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 10:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 5 ноября, 10:57

      Зачем сюда выкладываете заявления украинского клуба ?
      Зная нынешнее взаимоотношение между странами, для чего это делаете ?
      Вы главные провокаторы и разжигатели ненависти.
      Вас бы , всю редакцию , не плохо бы отправить на фронт, там свою деятельность проявите.

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      Рейтинг: +9435

      vladik12 > Алексей З 5 ноября, 11:42

      Опять бухой там?

      Причем тут взаимоотношения между странами, если речь просто про теплую благодарность большому тренеру от одного из сильнейших клубов Восточной Европы?

      3
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      Рейтинг: +611

      odessakmv > Алексей З 6 ноября, 02:10

      Д.Б!

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