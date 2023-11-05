«Шахтер» выступил с заявлением по случаю завершения карьеры Луческу

«Шахтер» опубликовал на своем официально заявлении в честь бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

Румын на этой неделе объявил об уходе из киевского «Динамо» и окончании карьеры.

В «Шахтере» он был в 2004-2016 годах.

78-летний тренер приводил команду к победе в Кубке УЕФА.

«15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, девять раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром для многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звeздами украинского и мирового футбола.

Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого «Шахтeра», став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых восемь титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством «Шахтeр» вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы», – написал клуб.