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  • В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

4 ноября 2023, 12:18
6

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в клубе ожидали отстранения Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова.

  • Игроки молодежной команды армейцев дисквалифицированы на два матча МФЛ.
  • Также суд оштрафовал на 500 рублей каждого.
  • Арбузов, Першин и Сидельников скандировали «*** «Спартак», ***» после победы в дерби в 15-м туре Молодежной футбольной лиги.

«Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем.

Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», – сказал Брейдо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (6)
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NewLife
1699091046
Ни слова осуждения. Эмоциями можно оправдать все, что угодно, вплоть до любых преступлений.
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Untitled-1
1699092409
Прекрасный радостный момент, когда ты не радуешься, а обсираешь соперников. Отличное воспитание молодежи.
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ScarlettOgusania
1699093392
этой команде давно пора сменить название на цкг, и не позорить армию!
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paracetamol
1699100912
Ну и чё, назвали вещи своими именами, разве это запрещено?
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