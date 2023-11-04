В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в клубе ожидали отстранения Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова.

Игроки молодежной команды армейцев дисквалифицированы на два матча МФЛ.

Также суд оштрафовал на 500 рублей каждого.

Арбузов, Першин и Сидельников скандировали «*** «Спартак», ***» после победы в дерби в 15-м туре Молодежной футбольной лиги.

«Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем.

Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», – сказал Брейдо.