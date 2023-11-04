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    • В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

    В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что в клубе ожидали отстранения Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова.

    • Игроки молодежной команды армейцев дисквалифицированы на два матча МФЛ.
    • Также суд оштрафовал на 500 рублей каждого.
    • Арбузов, Першин и Сидельников скандировали «*** «Спартак», ***» после победы в дерби в 15-м туре Молодежной футбольной лиги.

    «Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем.

    Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 12:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 15:28

      Ну и чё, назвали вещи своими именами, разве это запрещено?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 4 ноября, 13:23

      этой команде давно пора сменить название на цкг, и не позорить армию!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 > ScarlettOgusania 4 ноября, 14:18

      Действительно, маразм. Какое отношение они имеют к МО? Тем более частный клуб. Давно пора поставить вопрос о смене наименования.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5983

      neim > ScarlettOgusania 4 ноября, 15:11

      Лучше на ЦКЗ (центральный коне завод) ))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +967

      Untitled-1 4 ноября, 13:06

      Прекрасный радостный момент, когда ты не радуешься, а обсираешь соперников. Отличное воспитание молодежи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 4 ноября, 12:44

      Ни слова осуждения. Эмоциями можно оправдать все, что угодно, вплоть до любых преступлений.

      5
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