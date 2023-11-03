Беллингем рассказал, что делал вместо тренировок в детстве

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как в детстве ходил на тренировки, чтобы делать букеты для мамы.
«Поначалу футбол мне не нравился. Знаю, это удивительно, потому что я сойду с ума, если сейчас отнять у меня футбол. Я ходил на тренировки и собирал траву и цветы. Я собирал небольшие букетики маргариток для мамы.
Мои родители никогда на меня не давили. Папа продолжал брать меня с собой, но он практически говорил: можешь поиграть в прятки или нарвать цветов, если хочешь. А потом я заинтересовался.
В детстве у меня была свобода. Мои родители никогда не заставляли меня что-либо делать, пока я хорошо себя вел и думал о других», – рассказал 20-летний Беллингем.
- Летом 2023 года футболист перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.
- 30 октября Беллингем стал обладателем Копа Трофи – приза лучшему молодому футболисту мира.
Источник: L'Equipe