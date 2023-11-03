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    • «Фиорентина» – «Ювентус»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 5 ноября

    «Фиорентина» – «Ювентус»: прогноз на матч 11 тура Серия А, 5 ноября

    В воскресенье, 5 ноября, «Фиорентина» на своем поле сыграет с «Ювентусом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы идут на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в 10 матчах чемпионата страницы выиграла пять встреч, в двух матчах сыграла вничью и потерпела три поражения. «Фиорентина» забила 18 голов, однако пропустила 14 мячей.

    «Ювентус»

    Туринцы с 23 баллами идут на втором месте в турнирной таблице. Команда в десяти играх чемпионата Италии выиграла семь встреч, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ювентус» забил 16 раз, пропустила же команда только шесть голов.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 190 матчей, в которых «Фиорентина» побеждала 41 раз. «Ювентус» выигрывал в 90 встречах.

    Прогноз на матч «Фиорентина»«Ювентус»

    У обеих команд, на наш взгляд, равные шансы на успех, впрочем, к победе чуть ближе подопечные Аллегри. Наверняка «Ювентус» выиграет этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (2.43).

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 09:13
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