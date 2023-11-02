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    • Ловчев раскритиковал Абаскаля: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу»

    Ловчев раскритиковал Абаскаля: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу»

    Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Краснодаром» в Кубке России. «Спартак» потерпел поражение со счетом 2:3.

    «Конечно, если брать количество голов, публика получила удовольствие. Но если разбирать моменты, «Спартак» предстал неклассной командой – много беготни, много грубейших ошибок. Все продолжается из матча в матч: опять у «Спартака» новый состав, опять ошибки в обороне, опять поражение.

    Сколько раз говорится о том, что Абаскаль не определился с составом. Я понимаю, что это Кубок, что матч не носил турнирного значения. Но каждый матч витает один и тот же вопрос – увольнять или оставлять Абаскаля. Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов плохой футболист – он молодой россиянин, надо доверять, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. У игроков есть индивидуальные качества, они их на поле проявляют, когда могут.

    Много небрежности – у вратаря, у защитников в эпизодах, в отборе. Ахметов простреливает, и один игрок среди четырех спартаковцев забивает. Из раза в раз такое, и я вижу, что Абаскаль что-то хочет нам доказать – то ли что вы ничего не понимаете в футболе, а я знаю, то ли еще что-то. Но критерий-то один – результат. Очень много поражений для «Спартака», много несуразного, неопределенность с составом.

    «Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Такое уже было и не раз. Много говорится про то, какой хороший тренер Тедеско – вот он тренирует сборную Бельгии. Так он после «Спартака» работал в клубе Германии, откуда его, называя вещи своими именами, турнули. Сборная Бельгии – да, но пока он там ничего не выиграл. Единственный из иностранцев, который себя хорошо проявил после ухода – это Эмери, он выиграл трофеи.

    У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю – он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он все равно меняет состав. Это для меня удивительно – понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон. Вы определитесь со стартовым составом и добивайтесь результата. Это самое главное. Мы говорим о чем угодно применительно к Абаскалю, кроме одного – результата-то нет… Ни один человек у Абаскаля не вырос. Бонгонда приехал, отлично себя проявлял, а теперь нулевой. С Джикией и Соболевым у него что-то происходит. И когда ты это складываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна.

    По голу Соболева с пенальти – не понимаю, о чем спорить. Если есть правила и, если Саша коснулся мяча, это нарушение, это формальный подход», – написал Ловчев.

    • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
    • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
    • Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    02.11.2023 19:26
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 3 ноября, 00:55

      Писал и буду писать, с Абасралем мы постоянно будем абасралями. Над нами так и будут прикалываться питорская шушера типа кошака драного, любителя палок и прочих айболитов

      2
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      Рейтинг: +10

      celermof 2 ноября, 23:48

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +2746

      моэм 2 ноября, 23:09

      В одном из интервью Абаскаль заявил буквально дословно , что намерен и дальше учиться футболу со Спартаком ....а для ученика , показатели Абаскаля в Спартаке , даже выше среднего , ....вот ГОДОК ДРУГОЙ ПОУЧИТСЯ , тогда пусть Ловчев , да и остальные , требуют больших успехов .

      0
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > моэм 2 ноября, 23:50

      не передёргивай, Абаскаль сказал, что в любом возрасте не поздно учиться, это имеет отношение к любой профессии!

      1
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      Рейтинг: +4316

      raritet 2 ноября, 22:51

      В свое время мы очень критично относились к Дику, который практически был любителем ротации, но тем не менее он делал результат. Он так настраивал этот механизм, что первые игры в Европе , на хороших полях , Зенит было не узнать - он летел. Лучано напротив очень точно давал возможность всем поработать и что удивительно, у него это работало. Почему? Потому что это были ПРОФИ. Именно такого подхода не видно у испанца. Возможно, что я чего то недопонимаю. Конечно , роль исполнителей не менее важна. Но, как я вижу , он не дает устаканиться команде.

      0
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 20:39

      Вот помойные переживают за Великий клуб, вы у себя в питерской помойке разберитесь, завтра ПРОМКВАС не даст денег и будете опять во второй лиге, там где и должны быть

      4
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 20:37

      Просто Бонгода в питараса привратился, стал как весь состав. Слился с коллективом.
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 2 ноября, 20:44

      Питерская княгиня, ты всегда всех узнаешь по себе сама про..б..лять конченная и так о других думаешь

      2
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Suvorov71 2 ноября, 22:39

      Слушай, все знают, что мама тебы кормила не грудным молоком, а тормазуху в тебя заливала.
      Бедняга, вот ты и болеешь за срамтак. Жалко тебя, плакать хочется.

      2
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 3 ноября, 02:12

      Чудная ты княгиня, вот у тебя помойка питерская команда?, так настоящий Зенит умер во второй лиги, а потом появилась питерская помойка

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 20:20

      Рыжий физрук учится на хряках, чтобы потом любителей тренировать. На большее он не способен, да никто его и не возьмет. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 22:46

      Испытательный питарский полигон.

      2
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      Рейтинг: +1483

      Дубина 2 ноября, 20:17

      Стыдно за промквас газовый)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Дубина 2 ноября, 22:48

      Рад тебя видет, как дела?
      Что нового у питарасов?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Питерский князь 3 ноября, 00:44

      Спроси у айболита

      2
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      ...
      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > шахта Заполярная 3 ноября, 13:33

      О, шляпа заполярная. Чего нового? Я смотрю твой стакан без дела не стоит?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 19:58

      Ну Эмери не понравился Рукаку. он решил , что он не тренер, а так да. все иностранные тренера приезжают учиться у Спартака, так что надо ставить наших российских тренеров, хватит учить иностранцев

      2
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 2 ноября, 20:23

      Учится у Спартака? Держите меня трое, сейчас со смеха помру. На срамтаке физруки обкатывают свои схемы и обувают антинародных на бабки. Чему может научить клуб из середины турнирной таблицы? Лузеры. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 20:35

      ПАЛКА В ЖОПЕ, ТЫ ИДИ В ШКОЛУ И УЧИСЬ СЧИТАТЬ, ТОГДА И БУДЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ СЕРЕДИНА

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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Suvorov71 2 ноября, 22:55

      Ттвоя середина давно порвана. Сходи к практологу,смаж или уже пофиг?

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Питерский князь 3 ноября, 00:31

      КНЯГИНЯ, НЕ ХАМИ, ВЕЗДЕ ОДНИ ХАМЫ

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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Suvorov71 3 ноября, 12:44

      Ты чего-то один, не вижу твоих собутыльников.

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      Рейтинг: +20527

      NewLife 2 ноября, 19:52

      Проблема не только в том, что Абасфальт тасует состав. Еще хуже то, что он тасует амплуа футболистов: Литвинов - то защитник (никудышный, замечу), то опорник (тоже не блещит и косячит). Против Краснодара поставил своего любимчика бездаря Денисова в полузащиту, все видели, к чему это привело. Соболь - то на острие, то в отттяжке. Эти эксперименты для собственного образования ведут к отсутствию стабильной игры у Спартака.

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