Ловчев раскритиковал Абаскаля: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Краснодаром» в Кубке России. «Спартак» потерпел поражение со счетом 2:3.

«Конечно, если брать количество голов, публика получила удовольствие. Но если разбирать моменты, «Спартак» предстал неклассной командой – много беготни, много грубейших ошибок. Все продолжается из матча в матч: опять у «Спартака» новый состав, опять ошибки в обороне, опять поражение.

Сколько раз говорится о том, что Абаскаль не определился с составом. Я понимаю, что это Кубок, что матч не носил турнирного значения. Но каждый матч витает один и тот же вопрос – увольнять или оставлять Абаскаля. Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов плохой футболист – он молодой россиянин, надо доверять, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. У игроков есть индивидуальные качества, они их на поле проявляют, когда могут.

Много небрежности – у вратаря, у защитников в эпизодах, в отборе. Ахметов простреливает, и один игрок среди четырех спартаковцев забивает. Из раза в раз такое, и я вижу, что Абаскаль что-то хочет нам доказать – то ли что вы ничего не понимаете в футболе, а я знаю, то ли еще что-то. Но критерий-то один – результат. Очень много поражений для «Спартака», много несуразного, неопределенность с составом.

«Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Такое уже было и не раз. Много говорится про то, какой хороший тренер Тедеско – вот он тренирует сборную Бельгии. Так он после «Спартака» работал в клубе Германии, откуда его, называя вещи своими именами, турнули. Сборная Бельгии – да, но пока он там ничего не выиграл. Единственный из иностранцев, который себя хорошо проявил после ухода – это Эмери, он выиграл трофеи.

У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю – он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он все равно меняет состав. Это для меня удивительно – понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон. Вы определитесь со стартовым составом и добивайтесь результата. Это самое главное. Мы говорим о чем угодно применительно к Абаскалю, кроме одного – результата-то нет… Ни один человек у Абаскаля не вырос. Бонгонда приехал, отлично себя проявлял, а теперь нулевой. С Джикией и Соболевым у него что-то происходит. И когда ты это складываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна.

По голу Соболева с пенальти – не понимаю, о чем спорить. Если есть правила и, если Саша коснулся мяча, это нарушение, это формальный подход», – написал Ловчев.