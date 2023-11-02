Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев раскритиковал Абаскаля: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу»

Ловчев раскритиковал Абаскаля: «Спартак» обучает иностранного тренера футболу»

2 ноября 2023, 19:26
14

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подвел итоги матча между красно-белыми и «Краснодаром» в Кубке России. «Спартак» потерпел поражение со счетом 2:3.

«Конечно, если брать количество голов, публика получила удовольствие. Но если разбирать моменты, «Спартак» предстал неклассной командой – много беготни, много грубейших ошибок. Все продолжается из матча в матч: опять у «Спартака» новый состав, опять ошибки в обороне, опять поражение.

Сколько раз говорится о том, что Абаскаль не определился с составом. Я понимаю, что это Кубок, что матч не носил турнирного значения. Но каждый матч витает один и тот же вопрос – увольнять или оставлять Абаскаля. Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов плохой футболист – он молодой россиянин, надо доверять, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. У игроков есть индивидуальные качества, они их на поле проявляют, когда могут.

Много небрежности – у вратаря, у защитников в эпизодах, в отборе. Ахметов простреливает, и один игрок среди четырех спартаковцев забивает. Из раза в раз такое, и я вижу, что Абаскаль что-то хочет нам доказать – то ли что вы ничего не понимаете в футболе, а я знаю, то ли еще что-то. Но критерий-то один – результат. Очень много поражений для «Спартака», много несуразного, неопределенность с составом.

«Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Такое уже было и не раз. Много говорится про то, какой хороший тренер Тедеско – вот он тренирует сборную Бельгии. Так он после «Спартака» работал в клубе Германии, откуда его, называя вещи своими именами, турнули. Сборная Бельгии – да, но пока он там ничего не выиграл. Единственный из иностранцев, который себя хорошо проявил после ухода – это Эмери, он выиграл трофеи.

У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю – он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он все равно меняет состав. Это для меня удивительно – понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон. Вы определитесь со стартовым составом и добивайтесь результата. Это самое главное. Мы говорим о чем угодно применительно к Абаскалю, кроме одного – результата-то нет… Ни один человек у Абаскаля не вырос. Бонгонда приехал, отлично себя проявлял, а теперь нулевой. С Джикией и Соболевым у него что-то происходит. И когда ты это складываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна.

По голу Соболева с пенальти – не понимаю, о чем спорить. Если есть правила и, если Саша коснулся мяча, это нарушение, это формальный подход», – написал Ловчев.

  • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
  • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
  • Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: Телеграм-канал Ловчев Online
Россия. Кубок Спартак Краснодар Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1698943198
Мелешин не реализует 2 выхода один на один, виноват Абаскаль..Денисов постоянно косячет, виноват Абаскаль..гол отменяют, виноват Абаскаль)) винили бы лучше всю структуру Спартака, которая из года в год тратит не малые деньги на селекцию, а игроки так себе(( у Ловчева и прочих все тренеры гавно, ну кроме разве бывших спартаковцев с багажами
Ответить
порт
1698943835
КБ находятся на 6 месте, чего нервничать то, это их излюбленное место.
Ответить
NewLife
1698943941
Проблема не только в том, что Абасфальт тасует состав. Еще хуже то, что он тасует амплуа футболистов: Литвинов - то защитник (никудышный, замечу), то опорник (тоже не блещит и косячит). Против Краснодара поставил своего любимчика бездаря Денисова в полузащиту, все видели, к чему это привело. Соболь - то на острие, то в отттяжке. Эти эксперименты для собственного образования ведут к отсутствию стабильной игры у Спартака.
Ответить
Дубина
1698945435
Стыдно за промквас газовый)))
Ответить
raritet
1698954660
В свое время мы очень критично относились к Дику, который практически был любителем ротации, но тем не менее он делал результат. Он так настраивал этот механизм, что первые игры в Европе , на хороших полях , Зенит было не узнать - он летел. Лучано напротив очень точно давал возможность всем поработать и что удивительно, у него это работало. Почему? Потому что это были ПРОФИ. Именно такого подхода не видно у испанца. Возможно, что я чего то недопонимаю. Конечно , роль исполнителей не менее важна. Но, как я вижу , он не дает устаканиться команде.
Ответить
моэм
1698955798
В одном из интервью Абаскаль заявил буквально дословно , что намерен и дальше учиться футболу со Спартаком ....а для ученика , показатели Абаскаля в Спартаке , даже выше среднего , ....вот ГОДОК ДРУГОЙ ПОУЧИТСЯ , тогда пусть Ловчев , да и остальные , требуют больших успехов .
Ответить
celermof
1698958099
Договорные матчи >> pro100stavka.ru
Ответить
шахта Заполярная
1698962115
Писал и буду писать, с Абасралем мы постоянно будем абасралями. Над нами так и будут прикалываться питорская шушера типа кошака драного, любителя палок и прочих айболитов
Ответить
Главные новости
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
22:12
1
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
21:57
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
21:48
1
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
5
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
6
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
4
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
5
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
21:10
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
2
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 18:51
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+