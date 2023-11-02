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    • Защитник «Рубина» пожаловался на главного тренера Рахимова

    Защитник «Рубина» пожаловался на главного тренера Рахимова

    Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин пожаловался на отсутствие личного общения с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

    «Да, у меня скомканный сезон, через это надо пройти. У меня контракт до конца сезона, посмотрим, что будет. Выход один – до декабря тренироваться, ждать возможности играть. Диалога с [главным тренером «Рубина» Рашидом] Рахимовым у меня нет никакого, это некомфортная ситуация для меня, я бы так сказал. Может, ему как тренеру комфортно, но мне нет. Пока не задумывался о контактах с другими клубами, потому что свою карьеру сейчас я связываю только с «Рубином», я пришел сюда только два месяца назад», – сказал Сорокин.

    • 27-летний игрок перешел в «Рубин» на правах свободного агента в сентябре.
    • Защитник рассказал, что покинул «Краснодар» из-за разногласий по поводу контракта.
    • Сорокин в нынешнем сезоне провел за казанцев 2 матча в Кубке России, но еще не играл в РПЛ.

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    Источник: «РИА Новости»

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    02.11.2023 19:09
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