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    Газзаев: «Абаскаль – человек, далекий от футбола»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу Гильермо Абаскаля из «Спартака». В матче 13-го тура красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в гостях.

    «Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль – человек, далекий от футбола.

    Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак» должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле», да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому, что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.

    Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» – это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов. А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...

    Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».

    Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом также незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в «стыках» не оказался.

    Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья Советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы – третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал», – сказал Газзаев.

    • Абаскаль работает со «Спартаком» с июня 2022 года.
    • В прошлом сезоне красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали.
    • В нынешнем чемпионате РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 20 очками после 13 матчей.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    30.10.2023 12:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +206

      BoevStas1 30 октября, 18:20

      Точно прав!!!надо было сына твоего пристроить и тебя в президенты...После выходки с Аланией ноль уважения...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6575

      subbotaspartak 30 октября, 17:08

      Но по ходу ближе, чем ты...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +822

      timon2401 30 октября, 17:03

      по их мнению все последние тренеры Спартака "так себе, ни чего не знающие и не умеющие.."только вот где сейчас эти тренеры и где эти эксперты наши выдающиеся..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1895

      rac531 30 октября, 16:20

      Когда «Локомотив» только пригласил Галактионова, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится.
      Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту.
      В таком клубе, как «Локомотив» должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Локомотива» трудился Галактионов? В молодежных и любительских командах? И за это его надо было звать в «Локомотив»? Ребята, это несерьезно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31663

      JTherry 30 октября, 16:00

      "ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как Спартак"
      ...когда это пёс начинает тявкать про Спартак, создаётся впечатление, что он с перепоя или под таблетками, Абаскаль уже второй год тренирует Спартак...) в свою конюшню иди разбирайся с Федоткой-стрельцом, его место в ФНЛ... ещё и Сельдерея сюда приплёл, которому 20 штук не.гров с пальмы снял Алёша за всё "народное газовое достояние", с которыми и без тренера играть можно...

      7
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      Рейтинг: +432

      Александр.Т. 30 октября, 15:14

      Тяф тяф тяф

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3826

      serppion 30 октября, 15:11

      Спартак по именам и зарплатам всегда должен быть в призерах. А он в попе, потому как сильно уж его колбасит. С кого, как не с тренера, спрашивать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36071

      VVM1964 > serppion 30 октября, 16:42

      Третье место по итогам прошлого чемпионата. А нынешний еще даже середину не прошел ... И мнение о месте в призерах считаю завышенным - 3-5 с этим составом !!! Кстати, о какой такой попе идет речь - что-то я там Спартака не заметил !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +822

      timon2401 > serppion 30 октября, 17:00

      по зарплатам да, очень завышины для некоторых игроков, а вот по именам как то спорно..кто сейчас в Спартаке прямо топ игрок?? Промес который уже не молод? нет в Спартаке сейчас того состава чтобы железно бороться за первое место даже близко((

      3
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      Рейтинг: +238

      Купа Купыч 30 октября, 14:58

      У Рыжика интеллект повыше твоего будет, псина! Ты в Албании сидел тихо и делал свои дела, а потом исчез.
      Алания до сих пор икает.

      5
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      Рейтинг: +12036

      ivany4 30 октября, 14:24

      Под полный бред написанных предложений, пытаются подложить "хоть какой-то смысл", и выдать это за анализ эксперта.))) Три ха-ха!!!
      1. Что выиграли предлагаемые отечественные тренеры?? Или пусть наши экспериментируют и не важно что они будут делать, а другим не дадим!
      2. Не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. А вот Абаскаль может. Если бы не мог, команда боролась бы за выживание.
      3. Прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. Пес, подожми хвост и не гавкай! Посмотрим статистику -

      7
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      Рейтинг: +12036

      ivany4 > ivany4 30 октября, 14:26

      Посмотрим статистику -
      Сезон 2021/2022: 10-е место в чемпионате России 2021/22, Обладатель Кубка России 2021/22, 1/8 финала Лиги Европы 2021/22 (отстранение по политическим причинам).
      10 июня 2022 года 33-летний Абаскаль возглавил Спартак.
      Сезон 2022/2023: 3 место в чемпионате России 2022/23, 1/2 Пути РПЛ Кубка России 2022/23.

      За сезон с 10 на 3 место! При условии 3 ярких судейских скандалов, не считая других, лишивших Спартак значимых очков в ЧР!!!

      ЗЫ. Жаль места мало, объективно отвечать на такие глупости!

      4
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      Рейтинг: +4919

      ПалкоВводецъ (returned) 30 октября, 13:58

      Что рыжий физрук человек далекий от футбола это было ясно с подписанием контракта. Просто очередной откат и заработок агента на этой сделке. В свинарню впаривают весь европейский неликвид. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +10359

      САДЫЧОК > ПалкоВводецъ (returned) 30 октября, 14:11

      Смешной .
      Даже если ты в это веришь - то это дно , дальше тебе некуда падать!

      3
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      Рейтинг: +36071

      VVM1964 > САДЫЧОК 30 октября, 14:15

      Это - "троль обыкновенный", ему не обязательно верить в то что он тут несет !(((

      5
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