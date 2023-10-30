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Газзаев: «Абаскаль – человек, далекий от футбола»

30 октября 2023, 12:25
20

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу Гильермо Абаскаля из «Спартака». В матче 13-го тура красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в гостях.

«Что тут сказать...Когда «Спартак» только пригласил Абаскаля, у меня закрались большие сомнения, что у него здесь что-то получится. Но из принципов корпоративной этики я долгое время не позволял себе его критиковать. Сейчас прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль – человек, далекий от футбола.

Сужу так по его решениям по составу, по тактическим нюансам, по его высказываниям на пресс-конференциях. Понимаете, футбол не обманешь. В таком клубе, как «Спартак» должен работать тренер с определенным багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом. А где до «Спартака» трудился испанец? В «Базеле», да в молодежных и любительских командах Италии и Испании? И за это его надо было звать в «Спартак»? Только потому, что кто-то дал ему положительную характеристику?! Ребята, это несерьезно.

Да, несколько неплохих игр при нем «Спартак» выдал. Не более того. Да и не могло быть по-другому! «Спартак» – это не поле для экспериментов! Сюда должен приходить работать уже состоявшийся специалист, который сразу же завоюет авторитет среди футболистов. А что мы увидели в Воронеже? Да, поле, конечно, тяжелое, но оно вообще-то было одинаковым для всех. И если у тебя не получается комбинационная игра, футболисты должны включать характер, волевые качества. Они должны биться и за себя, и за своего тренера. Но этого даже и близко не было в матче против «Факела»! «Спартак» во втором тайме, по сути, без особого боя отдал эту игру...

Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. У каждого специалиста есть свой потолок. Мы видим, что Абаскаль пока не готов к такому вызову. И это не его вина, а беда тех, кто его сюда позвал. Я не злорадствую и не ставлю крест на карьере испанца. Но ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как «Спартак».

Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Немцы в «Локомотиве» вообще могут стать героями анекдотов. Увы, довольно грустных. Черный юмор... Сидели тихо, как мыши, делали свои дела. А потом также незаметно исчезли. Только вот «Локо» чуть в «стыках» не оказался.

Надо доверять своим. Тем более есть российские тренеры, которые заслуживают того, чтобы им дали шанс поработать в ведущих клубах. Вообще-то «Пари НН» Сергея Юрана набрал столько же очков, сколько и «Спартак» при Абаскале. Есть Игорь Осинькин, чьи «Крылья Советов» показывают весьма зрелищный футбол. Самарцы – третьи. Очень рад, что в свое время «Зенит» назначил Семака. Думаю, за эти годы Сергей всем все доказал», – сказал Газзаев.

  • Абаскаль работает со «Спартаком» с июня 2022 года.
  • В прошлом сезоне красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали.
  • В нынешнем чемпионате РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 20 очками после 13 матчей.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (20)
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mahan
1698659954
Да всем давно понятно, что Абасраль не тренер а истеричка, только руководство Спартака этого не видит или не хочет видеть.
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k611
1698660031
Любят же у нас человека грязью пополивать. Нельзя так.
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Эном айс
1698661005
«Что тут сказать...Понимаете, футбол не обманешь. Ребята, это несерьезно. Знаете, а ведь не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. Мне просто не нравится, что у нас часто взоры обращаются на Запад. Надо доверять своим." ) А что ты хвостиком виляешь? И из будки -никуда. Иди , попробуй, полай с бровки. Отвык? Грызи кость и сиди молча.
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VVM1964
1698661369
Достали уже !!! Оставьте Спартак и Абаскаля в покое !!! И я не понимаю почему надо менять Абаскаля на Юрана объясняя это тем что у команд одинаковое количество очков ? Ну а если вспомнить прошедший матч, где Спартак не оставил НИКАКИХ шансов команде Юрана, то аргументация вообще бредовая ... Аргумент дайте поработать "отечественному специалисту" тоже весьма спорный - считаю что выбор тренера по принципу гражданства - это последнее, что должно быть в аргументации !!! И в сравнении с Локо, Спартак тоже не так давно был на грани вылета, да вот только его до этого состояния довел отечественный специалист !!! (((
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erybov1965
1698663179
Сравнение российских тренеров - с иностранцами,наверное правильно.Но надо обратить внимание,что в наших клубах, в основе больше стало легионеров.В клубах РПЛ из первой пятерки,только Крылья Советов в основе заигрывает троих легионеров,а остальные 6 и более.И в этом случае,что будет делать российский тренер,если в основе играет 7,8 а то и 9 легионеров.Из всего РПЛ,только 5-6 клубов, в основе которых менее 4-5 легионеров.Насчет Семака,тоже спорное высказывание,что он доказал?Только то,что Зенит имеет больше денег на легионеров,а на тренере сэкономили.
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ivany4
1698665065
Под полный бред написанных предложений, пытаются подложить "хоть какой-то смысл", и выдать это за анализ эксперта.))) Три ха-ха!!! 1. Что выиграли предлагаемые отечественные тренеры?? Или пусть наши экспериментируют и не важно что они будут делать, а другим не дадим! 2. Не каждый тренер может работать под давлением, в большом клубе. А вот Абаскаль может. Если бы не мог, команда боролась бы за выживание. 3. Прошло достаточно много времени, чтобы сделать выводы по этому специалисту. Пес, подожми хвост и не гавкай! Посмотрим статистику -
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Купа Купыч
1698667110
У Рыжика интеллект повыше твоего будет, псина! Ты в Албании сидел тихо и делал свои дела, а потом исчез. Алания до сих пор икает.
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JTherry
1698670845
"ему еще нужно пройти немалый путь, чтобы встать у руля такой команды, как Спартак" ...когда это пёс начинает тявкать про Спартак, создаётся впечатление, что он с перепоя или под таблетками, Абаскаль уже второй год тренирует Спартак...) в свою конюшню иди разбирайся с Федоткой-стрельцом, его место в ФНЛ... ещё и Сельдерея сюда приплёл, которому 20 штук не.гров с пальмы снял Алёша за всё "народное газовое достояние", с которыми и без тренера играть можно...
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timon2401
1698674624
по их мнению все последние тренеры Спартака "так себе, ни чего не знающие и не умеющие.."только вот где сейчас эти тренеры и где эти эксперты наши выдающиеся..
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subbotaspartak
1698674930
Но по ходу ближе, чем ты...
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