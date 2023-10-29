Во France Football объяснили, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

Главный редактор журнала France Football, учредителя «Золотого мяча», объяснил отсутствие среди номинантов на награду 2023 года Криштиану Роналду.

«Криштиану не блистал на ЧМ-2022 и выступает не в самой известной лиге. Поэтому его отсутствие у нас даже не обсуждалось.

Но Роналду остается великим футболистом», – сказал главред Венсан Гарсия.

Португальцы в прошлом году дошли до четвертьфинала ЧМ, где вылетели от Марокко.

Затем Роналду переехал в «Аль-Наср».

У Криштиану 5 «Золотых мячей».

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