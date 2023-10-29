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  • Во France Football объяснили, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

Во France Football объяснили, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

29 октября 2023, 15:41
5

Главный редактор журнала France Football, учредителя «Золотого мяча», объяснил отсутствие среди номинантов на награду 2023 года Криштиану Роналду.

«Криштиану не блистал на ЧМ-2022 и выступает не в самой известной лиге. Поэтому его отсутствие у нас даже не обсуждалось.

Но Роналду остается великим футболистом», – сказал главред Венсан Гарсия.

  • Португальцы в прошлом году дошли до четвертьфинала ЧМ, где вылетели от Марокко.
  • Затем Роналду переехал в «Аль-Наср».
  • У Криштиану 5 «Золотых мячей».

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Источник: TZ
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Эном айс
1698583699
А МЛС ,конечно ,известная.. Сказали бы честно , мол, иноагент..и баста.)
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Romeo 123
1698590226
Потому что гном обидеться и уйдёт из футбола и заплачет , отдайте ему все зм и признайте гнома самым лучшим
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Napaleon Banapart
1698590697
...и выступает не в самой известной лиге...
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k611
1698590939
В его годы так играть уже само по себе достижение. Могли бы и номинировать.
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Glebaj
1698596370
Если Холанд не получит в этом году, награда пробьет очередное дно
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