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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 октября 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 октября 2023

    «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в матче 13-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в субботу, 28 октября.
    • Встреча пройдет в Самаре на «Самара Арене».
    • Начало – в 16:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

    Ставки на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»

    Коэффициенты:

    • победа «Крыльев Советов» – 2.10
    • ничья – 3.80
    • победа «Оренбурга» – 3.40

    Источник: Бомбардир

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    26.10.2023 13:03
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