«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в матче 13-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 28 октября.
- Встреча пройдет в Самаре на «Самара Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»
- победа «Крыльев Советов» – 2.10
- ничья – 3.80
- победа «Оренбурга» – 3.40
Источник: Бомбардир