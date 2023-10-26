Россия может сыграть с Бразилией, Романо назвал обладателя «Золотого мяча»-2023 и другие новости

Неймар занял второе место на покерном турнире – известен его выигрыш.

Пике упал в яму, заговорившись по мобильному телефону.

Новая фотосессия обворожительной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире.

Соломатин выступил с угрозой в адрес релокантов: «В Россию лучше не возвращайтесь».

Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам.

Романо сообщил, кто получит «Золотой мяч».

Стали известны тренеры «Локомотива» и ЦСКА на ретроматч.

Писарев заявил о конфликте в «Спартаке».

РФС ведет переговоры о матче с Бразилией.

Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?».