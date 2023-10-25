Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой расстроен, что его не зовут работать в «Спартак».

«Я много лет уже в России, мне из «Спартака» не поступало ни разу никакого предложения, причем в любом качестве. Поэтому я на это не рассчитываю, желание здесь никакой роли не играет. В сегодняшней жизни вообще ничего планировать нельзя.

Еще раз повторю, я много лет уже в России, в Москве, мне еще ни разу не поступило никакое предложение, поэтому я и думаю, зачем я играл в футбол столько лет», – сказал Мостовой.

Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.

Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.

Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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