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  • Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?»

Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?»

25 октября 2023, 21:24
10

Бывший спартаковец Александр Мостовой расстроен, что его не зовут работать в «Спартак».

«Я много лет уже в России, мне из «Спартака» не поступало ни разу никакого предложения, причем в любом качестве. Поэтому я на это не рассчитываю, желание здесь никакой роли не играет. В сегодняшней жизни вообще ничего планировать нельзя.

Еще раз повторю, я много лет уже в России, в Москве, мне еще ни разу не поступило никакое предложение, поэтому я и думаю, зачем я играл в футбол столько лет», – сказал Мостовой.

  • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
  • Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.
  • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (10)
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timon2401
1698259130
говорит так как будто первым в космос слетал, а этого ни кто и не заметил))
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САДЫЧОК
1698260212
Не поступало вот почему 1.Предатель(он же человек не слова своего) 2. Заказной чувак 3.Просто не грамотный не то что тренер, но и человек. 4.Звездун...
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шахта Заполярная
1698261264
Ты же столько грязи и дерьма вылил на Спартак, а теперь просишься. Не боишься замараться. Просись туда, кому все это время шлифовал.
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klimovich
1698264277
Просто он не адекватен немного. Его не позовет не только Спартак, а вообще хоть какой-то клуб хоть со сколько-нибудь разумным руководством. Дорога в медиа лигу. Вот медийности он может добавить. Но и там команды, которым нужен результат, чтобы играть в кубке России, его не позовут.
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Александр.Т.
1698269442
Так может ныть президенту клуба Сельты , может от куда нибудь в клубе тебя пристроить , вроде де как царём там называли
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serglider
1698279746
Ты играл в футбол, что бы зарабатывать бабло!))) Тебя не ставили с разу в основу и даже исключали из клуба в детском возрасте. Почему-то теперь он решил, что его с разу должны назначить главным тренером спартачей? Играть в футбол и тренировать это разные ипостаси, начни с дубля, покажи результат и потом уже предъявляй свои претензии на статус главного тренера.
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zigbert
1698302037
Хочет получить все и сразу. А почему бы не попробовать себя в менее статусных клубах. Если есть талант тренера то он должен когда то проявиться.
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Давид59
1698303071
Это его нытьё уже давно достало. Помню его сопли по поводу того, что не зовут на матч звёзд Спартака и Зенита.
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bashnat013
1698319767
Нужно не только учится играть в футбол,но некоторым и голову лечить!Будь я руководителем какой нибудь спортивный школы не взял бы такого кадра не с какими документами и лицензиями
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Каратель помойников
1698321211
Мостовой и вправду баран или прикидывается?)))
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