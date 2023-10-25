Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?»

    Мостовой – об отсутствии предложений о работе: «Зачем я играл в футбол столько лет?»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой расстроен, что его не зовут работать в «Спартак».

    «Я много лет уже в России, мне из «Спартака» не поступало ни разу никакого предложения, причем в любом качестве. Поэтому я на это не рассчитываю, желание здесь никакой роли не играет. В сегодняшней жизни вообще ничего планировать нельзя.

    Еще раз повторю, я много лет уже в России, в Москве, мне еще ни разу не поступило никакое предложение, поэтому я и думаю, зачем я играл в футбол столько лет», – сказал Мостовой.

    • Мостовой сейчас учится на тренерскую лицензию.
    • Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.
    • Мостовой больше всего матчей в карьере провел за «Сельту».

    Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

    Новости по теме
    Мостовой высказался о перспективах Захаряна в «Сосьедаде»
    Мостовой оценил желание РФС побороться за проведение Евро-2036 1
    Мостовой высказался против белорусских клубов в РПЛ 6
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2023 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5342

      Каратель 26 октября, 14:53

      Мостовой и вправду баран или прикидывается?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      bashnat013 26 октября, 14:29

      Нужно не только учится играть в футбол,но некоторым и голову лечить!Будь я руководителем какой нибудь спортивный школы не взял бы такого кадра не с какими документами и лицензиями

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7059

      Давид59 26 октября, 09:51

      Это его нытьё уже давно достало. Помню его сопли по поводу того, что не зовут на матч звёзд Спартака и Зенита.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 26 октября, 09:33

      Хочет получить все и сразу. А почему бы не попробовать себя в менее статусных клубах. Если есть талант тренера то он должен когда то проявиться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2772

      serglider 26 октября, 03:22

      Ты играл в футбол, что бы зарабатывать бабло!))) Тебя не ставили с разу в основу и даже исключали из клуба в детском возрасте. Почему-то теперь он решил, что его с разу должны назначить главным тренером спартачей? Играть в футбол и тренировать это разные ипостаси, начни с дубля, покажи результат и потом уже предъявляй свои претензии на статус главного тренера.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      Александр.Т. 26 октября, 00:30

      Так может ныть президенту клуба Сельты , может от куда нибудь в клубе тебя пристроить , вроде де как царём там называли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      klimovich 25 октября, 23:04

      Просто он не адекватен немного. Его не позовет не только Спартак, а вообще хоть какой-то клуб хоть со сколько-нибудь разумным руководством. Дорога в медиа лигу. Вот медийности он может добавить. Но и там команды, которым нужен результат, чтобы играть в кубке России, его не позовут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 25 октября, 22:14

      Ты же столько грязи и дерьма вылил на Спартак, а теперь просишься. Не боишься замараться. Просись туда, кому все это время шлифовал.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 25 октября, 21:56

      Не поступало вот почему
      1.Предатель(он же человек не слова своего)
      2. Заказной чувак
      3.Просто не грамотный не то что тренер, но и человек.
      4.Звездун...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      timon2401 25 октября, 21:38

      говорит так как будто первым в космос слетал, а этого ни кто и не заметил))

      10
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+