Литвинов выделил самый запоминающийся момент Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил период работы в клубе главного тренера Гильермо Абаскаля.

Испанец был в команде в 2022-2024 годах.

– Самый запомнившийся момент с Абаскалем – первые полгода, когда шли на вершине таблице и у «Спартака» была череда побед. Все только радовались и восхваляли нас.

– Есть мнение, что было два периода работы Абаскаля: первые полгода и остальное время.

– Это же не только у Гильермо. Он же не один в команде. Я не понимаю, почему все говорят: «Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль». Нельзя так говорить. Мы все одна команда.

– Как будто бы Абаскаль почувствовал себя государем и императором.

– Абаскаль не играет на поле. Вот в чeм проблема.