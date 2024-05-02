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    • Литвинов выделил самый запоминающийся момент Абаскаля в «Спартаке»

    Литвинов выделил самый запоминающийся момент Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил период работы в клубе главного тренера Гильермо Абаскаля.

    • Испанец был в команде в 2022-2024 годах.

    – Самый запомнившийся момент с Абаскалем – первые полгода, когда шли на вершине таблице и у «Спартака» была череда побед. Все только радовались и восхваляли нас.

    – Есть мнение, что было два периода работы Абаскаля: первые полгода и остальное время.

    – Это же не только у Гильермо. Он же не один в команде. Я не понимаю, почему все говорят: «Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль». Нельзя так говорить. Мы все одна команда.

    – Как будто бы Абаскаль почувствовал себя государем и императором.

    – Абаскаль не играет на поле. Вот в чeм проблема.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2024 17:47
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714663214
    Объективно, но тогда хотелось бы узнать, а что с вами произошло после "первого пол-года ", куда всё делось ?
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