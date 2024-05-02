Литвинов выделил самый запоминающийся момент Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил период работы в клубе главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Испанец был в команде в 2022-2024 годах.
– Самый запомнившийся момент с Абаскалем – первые полгода, когда шли на вершине таблице и у «Спартака» была череда побед. Все только радовались и восхваляли нас.
– Есть мнение, что было два периода работы Абаскаля: первые полгода и остальное время.
– Это же не только у Гильермо. Он же не один в команде. Я не понимаю, почему все говорят: «Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль». Нельзя так говорить. Мы все одна команда.
– Как будто бы Абаскаль почувствовал себя государем и императором.
– Абаскаль не играет на поле. Вот в чeм проблема.
- Абаскаля в качестве и.о. заменил Владимир Слишкович.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.