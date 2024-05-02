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    Романцев высказался о судействе в РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев недоволен уровнем судейства в РПЛ. По его мнению, VAR не решил проблему с ошибками арбитров.

    «Каюсь, думал, что с появлением VAR станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот.

    И почти каждый матч – это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с VAR, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2024 20:51
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1714674859
    Все по делу!!!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714678951
    Да без VAR надо играть
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