Романцев высказался о судействе в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев недоволен уровнем судейства в РПЛ. По его мнению, VAR не решил проблему с ошибками арбитров.

«Каюсь, думал, что с появлением VAR станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот.

И почти каждый матч – это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с VAR, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю», – сказал Романцев.