«Зенит» нарушит закон, если продлит Семака до 2030 года

«Зенит» на этой неделе сообщил, что продлит главного тренера Сергея Семака до 2030 года. Это будет нарушением закона РФ.
«Дело в том, что срочный трудовой договор в России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ может быть только на пять лет.
Так что до 2030-го ну никак не получится», – написал агент Антон Смирнов.
- Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
- 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
- В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).