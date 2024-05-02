«Зенит» нарушит закон, если продлит Семака до 2030 года

«Зенит» на этой неделе сообщил, что продлит главного тренера Сергея Семака до 2030 года. Это будет нарушением закона РФ.

«Дело в том, что срочный трудовой договор в России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ может быть только на пять лет.

Так что до 2030-го ну никак не получится», – написал агент Антон Смирнов.