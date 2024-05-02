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    «Зенит» нарушит закон, если продлит Семака до 2030 года

    «Зенит» на этой неделе сообщил, что продлит главного тренера Сергея Семака до 2030 года. Это будет нарушением закона РФ.

    «Дело в том, что срочный трудовой договор в России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ может быть только на пять лет.

    Так что до 2030-го ну никак не получится», – написал агент Антон Смирнов.

    • Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
    • 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    02.05.2024 22:18
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    Комментарии (27)
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    Айболид
    1714678738
    Граждане редахторы , ктож у вас заголовки такие вырисовывает ? Семака наверно ненавидит ?
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    Benifacto
    1714679352
    хз коненечо но по мне он Иуда, всю карьеру бегать за ЦСКА, и потом в Питер сосать соску, этого ему мало кто простит, и специалист из него так се, просто за счет перекупа и газпрома держится, убрать это, дать ему условную Балтику и посмотрим.....
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    прабабушка краба
    1714679357
    "Так что до 2030-го ну никак не получится" Вообще легко. Действующий контракт до 25-го.
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    JIEGEHDA
    1714680136
    Нуууу проснись и пой . Они делают контракт который официально вступит в силу после окончания старого . То есть конец первого в 2025 , и начало нового с 2025+5=2030 и всё. Никаких нарушений . Да и уже давно подписывают игроков на 6-7 лет .
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    Алексей З
    1714703467
    Когда людям сказать нечего, появляются подобные посты. Какие нахрен проблемы ? Ну подпишут до 29-го, а потом до 34-го , успокоет это Смирного и ему подобных ? Думал обсуждают ,вроде Семак подустал и дадут время отдохнуть , команду перезагрузить ? Нет ,тут КЗОТ оказывается нарушен. Дурдом !!! Наверно работодатель и юристы клуба, не глупее Смирнова.
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    Айболид
    1714704388
    Нормально тут накидывают в заголовках особенно . Кстати почему ещё до сих пор "злой" гаспром Краснодар в тюрьму не посадил ? И где все эти п.доры , которые по этому поводу здесь визжали ?
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    Дубина
    1714704692
    Газпрому все можно) У них сваи правила в газпром-лиге.
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    anatolich72
    1714713060
    Перепишут закон под зеньку.
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    ilichkadr
    1714715305
    Антоша, ты наивный человек. и закон трактуешь буквально. Продлить пребывание в должности и заключение срочного трудового договора это разные по своей природе вещи. Вариантов заключения СТД несколько: 1+1+1+1+1, т.е. до конца сезона, 2+1+1+1 и т.д. можно изголяться как угодно. К тому же в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ , срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.
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    Suvorov71
    1714719854
    Не понятно, что так всех волнует подписание Сегожи, ну подписали и что? если помойка начнет лететь, то и Сегожу уберут, а так хоть до 2050 года пусть подписывают, это дело промкваса
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