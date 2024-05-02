Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Федотов прокомментировал ничью ЦСКА с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кубковой ничьей с «Зенитом» (1:1).

    – Чего не хватило для победы?

    – Еще забитых мячей. Пропустили, потеряли концентрацию, допустил ошибочку. Позволили сравнять. Но, тем не менее, нужно отдать должное наше команде. Хороший и характерный матч. После пропущенного гола у нас были моменты. Да и Аббосбек мог увеличить наше преимущество.

    • ЦСКА забил 1-м, но победу не удержал.
    • Отличился бывший игрок «Зенита» Антон Заболотный.
    • Ответный матч – 15 мая в Санкт-Петербурге.

    Новости по теме
    Агент Селюк объяснил, почему Федотов не подходит ЦСКА 2
    «Напоминает откровенный бандитизм!»: Радимов жестко прошелся по судейству в матче ЦСКА – «Зенит» 27
    Назначены судьи на матчи 27-го тура РПЛ 15
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2024 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kara-mba
    1714720782
    Дальше можно и не играть. На поле Зенита ЦСКА ничего не светит. А это значит гуд бай Федотов!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+