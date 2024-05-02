Федотов прокомментировал ничью ЦСКА с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кубковой ничьей с «Зенитом» (1:1).

– Чего не хватило для победы?

– Еще забитых мячей. Пропустили, потеряли концентрацию, допустил ошибочку. Позволили сравнять. Но, тем не менее, нужно отдать должное наше команде. Хороший и характерный матч. После пропущенного гола у нас были моменты. Да и Аббосбек мог увеличить наше преимущество.