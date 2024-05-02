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    «Зарежу его до смерти»: Промес – о раненном им кузене

    В Нидерландах узнали детали переписки Квинси Промеса с отцом после нападения игроком на кузена с ножом.

    «Зарежу его до смерти», – написал Промес отцу после нанесенного брату ранения.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

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    Источник: AT5

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    02.05.2024 18:39
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    Комментарии (22)
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    qwertyйцукен
    1714664696
    Человечище Гы гы
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    Avitaminoz
    1714664784
    Пруфов естественно нет. Ну ок
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    Иван Петров 1986
    1714665231
    Настоящий мужчина.
    Ответить
    Mirak92
    1714666784
    Даже без пруфов вею .**** наркодилер
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    Suvorov71
    1714667249
    А что, Промес-Промес зарежет
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1714667710
    Не может этого быть )))
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    Cleaner
    1714673566
    А СТЫДНО за Спартак!!!...(((
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    Legion-o
    1714676326
    Дикая обезьяна!
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    алдан2014
    1714704288
    А ещё он на машинке штопает..развесили уши. Вот прямо кто то из следствия ,взял и слил все подробности. В этом случае следаков увольнять нужно,правосудие епти..
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    Pooodle
    1714716258
    С первого раза не получилось)
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