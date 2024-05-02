«Зарежу его до смерти»: Промес – о раненном им кузене

В Нидерландах узнали детали переписки Квинси Промеса с отцом после нападения игроком на кузена с ножом.
«Зарежу его до смерти», – написал Промес отцу после нанесенного брату ранения.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
- Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».