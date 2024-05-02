Стали известны стартовые составы на матч 1\2 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Ростов» против «Балтики». Игра состоится 2 мая, начало встречи запланировано на 19:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

Главный тренер: Сергей Игнашевич