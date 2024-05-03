Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Игнашевич прокомментировал победу над «Ростовом»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги гостевого матча второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:0)

    – Поздравляю наших ребят, они этого заслуживают. Хочу поздравить лично Николу Радмановаца, Сашу Осипова, Максима Кузьмина, Тигран Аванесяна – всех тех, у кого нет постоянной игровой практики.

    Они вышли и доказали, что они игроки уровня РПЛ. Мы можем на них рассчитывать. Надеюсь, что у них в карьере и в «Балтике» будет хорошо продолжаться.

    – В перерыве тройная замена. Двое из них защитники. С чем это связано?

    – Это была ротация. Четыре игрока основного состава сменили других. Это были плановые замены.

    «Ростов» выводит мяч от своих ворот через вратаря. Просили прессинговать? Именно так гол был забит.

    – Да, смотрели, изучали. Думали, что Песьяков будет играть – он великолепно играет ногами. Хорошо, что ребята справились.

    – Игра через две недели в Ростове‑на‑Дону в чемпионате будет другой по характеру?

    – Конечно, другой. Мы на четвертой минуте повели 1:0. Играли более осторожно, была ротация. На такой высокой стадии команды играют по результату. Ротации такой через две недели не будет.

    • Единственный гол на 4-й минуте забил Тигран Аванесян.
    • «Балтика» вышла в финал Пути регионов, где встретится со «Спартаком». Матч пройдет в Калининграде.

    Новости по теме
    6 футболистов пропустят 27-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
    Назначены судьи на матчи 27-го тура РПЛ 15
    Семак расставил приоритеты «Зенита» в борьбе в двух турнирах 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1714749957
    Прикольно будет если и в другой игре вратарь Ростова с защитой накосячит) или Валера,а вдруг,сделает выводы и услышит и своих болельщиков .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+