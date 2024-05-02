Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в немецком клубе

Жозе Моуринью хочет стать главным тренером «Баварии».
Как пишет Bild, португальский специалист ради работы в немецком клубе отклонил несколько предложений от других команд. Он считает «Баварию» самым привлекательным местом для продолжения карьеры.
- Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года.
- Он также тренировал «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
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