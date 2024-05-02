Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в немецком клубе

Жозе Моуринью хочет стать главным тренером «Баварии».

Как пишет Bild, португальский специалист ради работы в немецком клубе отклонил несколько предложений от других команд. Он считает «Баварию» самым привлекательным местом для продолжения карьеры.

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