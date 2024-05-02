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    • Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в немецком клубе

    Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в немецком клубе

    Жозе Моуринью хочет стать главным тренером «Баварии».

    Как пишет Bild, португальский специалист ради работы в немецком клубе отклонил несколько предложений от других команд. Он считает «Баварию» самым привлекательным местом для продолжения карьеры.

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    Источник: Bayern & Germany

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    02.05.2024 20:24
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714674283
    Особенный в Баварии ? Ну не знаю...
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    Glebson
    1714675324
    У него может получиться, было бы интересно
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    ягуар1979
    1714675569
    интересно а предложения из России у него не было)))
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    BlackMurder
    1714679884
    Одни дураки могут прийти в Баварию, то рангник,то маур,то тухлого могут оставить если лч возьмёт, Флика, Зидана хотя б, нагельтсмана вообще было б шикарно
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