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    • Федотов уверен, что Мойзес должен был получить красную карточку: «Это провал Карасева»

    Федотов уверен, что Мойзес должен был получить красную карточку: «Это провал Карасева»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в финале Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

    Он считает, что в первом тайме главный арбитр матча Сергей Карасев должен был удалить защитника ЦСКА Мойзеса.

    «Для меня открытый вопрос, почему это не красная. Для Карасeва это почему-то даже не фол, но на VAR сидит Турбин, у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление. Мойзес не сыграл в мяч, наступил сверху, продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что ещe нужно для карточки?

    Мойзес «отскочил» в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить. А в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает. Для меня это непоказ очевидной красной карточки. И провал Карасeва. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чeм. Можно хотя бы свистнуть и показать жeлтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение. Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасeва к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать жeлтую – так можно. Казарцев в дерби как раз жeлтую и дал. А здесь Мойзес почему-то ничего не получил», – сказал Федотов.

    Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2024 20:04
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    Комментарии (11)
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    ягуар1979
    1714669959
    ну епты лучший арбитр России этот лысый крендель что уж говорить о других если этот полупокер так судит
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    FCSpartakM
    1714670321
    Вот та самая планка единоборств, в которой сами арбитры начинают плавать по походу матча. Карась в своем репертуаре, сперва все начинают играть на грани, он дает играть, а потом во второй половине матча зачастую это в скандалы превращается. И где должны быть несколько желтых ранее они появляются тогда, когда все уже на взводе.
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    Боров мясной
    1714670447
    Турбин бошьше Карася виноват! Куда он смотрит, на банковский счёт?
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    Cleaner
    1714670586
    А накладка на Заболотном? Карасев ее тоже в упор не заметил. Он судит по каким то своим ПОНЯТИЯМ.
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    saf05
    1714677101
    Потому ты и бывший, слепой и глухой. Сиди и чай с баранками пей.
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