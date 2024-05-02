Федотов уверен, что Мойзес должен был получить красную карточку: «Это провал Карасева»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в финале Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Он считает, что в первом тайме главный арбитр матча Сергей Карасев должен был удалить защитника ЦСКА Мойзеса.

«Для меня открытый вопрос, почему это не красная. Для Карасeва это почему-то даже не фол, но на VAR сидит Турбин, у которого отличные повторы благодаря камере, передвигающейся по боковой линии. И на них видно, что это удаление. Мойзес не сыграл в мяч, наступил сверху, продавливание, нога выше голеностопа, на излом, шипы, скорость. Что ещe нужно для карточки?

Мойзес «отскочил» в матче со «Спартаком». И суть не в том, что он плохой и надо теперь ловить. А в том, что этот игрок может делать больше, чем положено. И он это делает. Для меня это непоказ очевидной красной карточки. И провал Карасeва. Это вообще не его уровень. И никакая планка единоборств тут ни при чeм. Можно хотя бы свистнуть и показать жeлтую, и тогда все поймут, что для тебя это нарушение. Больше вопросов только к Турбину. Он должен был позвать Карасeва к монитору на просмотр красной. Тот мог бы прийти, увидеть повтор и показать жeлтую – так можно. Казарцев в дерби как раз жeлтую и дал. А здесь Мойзес почему-то ничего не получил», – сказал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»