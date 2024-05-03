Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Семак расставил приоритеты «Зенита» в борьбе в двух турнирах

    Семак расставил приоритеты «Зенита» в борьбе в двух турнирах

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1) сказал, что борьба в чемпионате России является приоритетом для его команды.

    «Балтика» сегодня прошла «Ростов». Вы бы не хотели встретиться с Сергеем Игнашевичем в финале?

    – Для начала нужно пройти ЦСКА. Второй матч будет определяющим. А кто пройдет с нижней сетки в финал, придется выяснять уже другим командам. Поэтому кто бы ни прошел, все команды туда доходят заслуженно.

    Это Кубок, здесь возможно абсолютно всe. Учитывая, что мы пока единственная команда из тех, кто реально претендует на победу в чемпионате, играть на два фронта очень непросто и сложно, и все это понимают.

    Думаю, есть главный турнир – чемпионат. Есть второй турнир – Кубок. Никто их не называет по-другому, но вопросы почему-то всегда задают все. Никто не говорит, что у нас первый турнир – это Кубок, а второй – чемпионат. Все прекрасно понимают, но тем не менее вопросы всегда возникают на этот счет.

    Те команды, которые имеют маленькие или незначительные шансы на победу в чемпионате, конечно, бросают все силы на Кубок. Команды, у которых есть выбор, где важнее, и нет возможности полноценно подготовиться, естественно, будут выбирать борьбу за первое место в чемпионате. Думаю, это понятно.

    – Вы хорошо знаете Сергея Игнашевича. Вы были бы рады, чтобы он прошел в финал и вы с ним там встретились?

    – Я рад успехам Сергея Николаевича, безусловно. После возобновления чемпионата команда демонстрирует достаточно интересную игру, атакующий футбол

    В первой части чемпионата было много фланговых передач, борьбы. Сейчас команда заиграла по-другому. Я очень рад, что эта игра приносит результат и победы как для «Балтики», так и для Сергея Николаевича.

    • Ответный матч состоится 15 мая.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 26 матчей. Петербуржцы опережают «Краснодар», также набравший 50 очков, по результатам личных встреч.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anatolich72
    1714732625
    Поэтому зенит всегда сливал лигу чемпионов, это ведь не главный турнир.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+