Семак расставил приоритеты «Зенита» в борьбе в двух турнирах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1) сказал, что борьба в чемпионате России является приоритетом для его команды.

– «Балтика» сегодня прошла «Ростов». Вы бы не хотели встретиться с Сергеем Игнашевичем в финале?

– Для начала нужно пройти ЦСКА. Второй матч будет определяющим. А кто пройдет с нижней сетки в финал, придется выяснять уже другим командам. Поэтому кто бы ни прошел, все команды туда доходят заслуженно.

Это Кубок, здесь возможно абсолютно всe. Учитывая, что мы пока единственная команда из тех, кто реально претендует на победу в чемпионате, играть на два фронта очень непросто и сложно, и все это понимают.

Думаю, есть главный турнир – чемпионат. Есть второй турнир – Кубок. Никто их не называет по-другому, но вопросы почему-то всегда задают все. Никто не говорит, что у нас первый турнир – это Кубок, а второй – чемпионат. Все прекрасно понимают, но тем не менее вопросы всегда возникают на этот счет.

Те команды, которые имеют маленькие или незначительные шансы на победу в чемпионате, конечно, бросают все силы на Кубок. Команды, у которых есть выбор, где важнее, и нет возможности полноценно подготовиться, естественно, будут выбирать борьбу за первое место в чемпионате. Думаю, это понятно.

– Вы хорошо знаете Сергея Игнашевича. Вы были бы рады, чтобы он прошел в финал и вы с ним там встретились?

– Я рад успехам Сергея Николаевича, безусловно. После возобновления чемпионата команда демонстрирует достаточно интересную игру, атакующий футбол

В первой части чемпионата было много фланговых передач, борьбы. Сейчас команда заиграла по-другому. Я очень рад, что эта игра приносит результат и победы как для «Балтики», так и для Сергея Николаевича.