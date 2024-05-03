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    • «Напоминает откровенный бандитизм!»: Радимов жестко прошелся по судейству в матче ЦСКА – «Зенит»

    «Напоминает откровенный бандитизм!»: Радимов жестко прошелся по судейству в матче ЦСКА – «Зенит»

    Владислав Радимов раскритиковал решения арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

    «Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими лямпами, и я снова не могу молчать.

    По эпизоду с Мойзесом – ну это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени. Я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами – это очень травмоопасно и болезнено, повезло, что обошлось в этом эпизоде.

    И хватит отбеливать судей за явные ошибки, вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете VAR и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.

    Просто катастрофа, когда VAR нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него – убивают на него шесть минут матча! Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадет, и *** [не надо] отбеливать судей!

    Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за Кубок, а судейство напоминает откровенный бандитизм!« – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    03.05.2024 14:56
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    Комментарии (27)
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    Литейный 4 (returned)
    1714739194
    Браво! Всё как есть. Гыгыгы
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    Алексей З
    1714739965
    Лапочкин , лапочка , дело всё в том , что нога не лежит ( как на стоп-кадре) , а весь момент в динамике. Мозес не Карлсон, не летает, когда делает шаг соответственно должен в землю упереться , физика блдь, и тут возникает нога зенитовца... Вот такое стечение обстоятельств. ЖК конечно стоило показать , но преднамеренного не было. Вот Угальде он "косил" , тот выходил на опасную позицию, а тут игровой момент. Ты хоть немного учитывай , что всё в движении происходит. Тебя мудака родители "заделали" двигаясь, в статичном положении не получилось бы. Надо думать , а не стоп-кадр рассматривать.
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    Иван Петров 1986
    1714740514
    Судьи совсем перестали помогать немытым. А как раньше хорошо было.
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    ...уефан
    1714741387
    ... Всё встанет на свои места если из трактовок нарушений уберут слова - "естественное и неумышленное"...
    Ответить
    АлексМак
    1714743194
    В принципе прав
    Ответить
    Semenycch
    1714743881
    А что тут удивляться? В этом сезоне рефери не видят нарушений против игроков Зенита!
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    Оксана-Карева-google
    1714745134
    Ой только ныть не надо...Не жирно ли вам весь матч в большинстве играть?!Обычный игровой момент...Максимум жёлтая,но жёлтые я так понимаю вар не смотрит.Всё по делу
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    Балдерис
    1714746877
    Мойзес - это вообще психически опасный человек для игроков соперника. Мантуану, как и Угальде, очень повезло! Если в конце концов этот неадекват кого то покалечит, вот тогда припомнятся по полной это судьям, которые не сумели его в чувство привести, когда это надо было сделать.
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    Кузьмич на трибуне
    1714758567
    Возможно , что не специально, возможно что чисто игровой момент, возможно что на красную тянет , но с натягом , но оставить без желтой карточки - просто жесть. Я понимаю ,что в динамике не видно, но на VAR для чего сидит судья? Минимум жёлтая , с внятным словесным внушением и серьёзным предупреждением, что малейшее нарушение и удаление.
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    СтарыйКонь
    1714764885
    ***** как всегда. Судья не тот, москвичи купили судью. Ставлю 1тыс на то что в Питере будет судить из Петербурга судья. А ***** выйдут в суперфинал
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