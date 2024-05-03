«Напоминает откровенный бандитизм!»: Радимов жестко прошелся по судейству в матче ЦСКА – «Зенит»

Владислав Радимов раскритиковал решения арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего первый финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими лямпами, и я снова не могу молчать.

По эпизоду с Мойзесом – ну это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени. Я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами – это очень травмоопасно и болезнено, повезло, что обошлось в этом эпизоде.

И хватит отбеливать судей за явные ошибки, вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете VAR и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.

Просто катастрофа, когда VAR нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него – убивают на него шесть минут матча! Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадет, и *** [не надо] отбеливать судей!

Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за Кубок, а судейство напоминает откровенный бандитизм!« – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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