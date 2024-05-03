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    Бубнов оценил качество игры ЦСКА – «Зенит»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА – «Зенит» (1:1) соперники показали игру невысокого качества.

    «Последние четыре игры «Зенит» проводит как под копирку. При этом качество футбола не может радовать фанатов. Но в этой встрече Семак внeс серьeзные коррективы, выпустив полурезервный состав.

    У ЦСКА же играли практически все футболисты основы. Мотивы армейцев понятны. Их единственная возможность завершить сезон с титулом – это победа в Кубке страны. Было ясно, что красно-синие вышли играть на победу.

    Но команды выдали игру невысокого качества. В первом тайме они практически не создали опасных моментов. Футбол был неинтересным. После перерыва «Зенит» стал действовать острее и выглядел лучше ЦСКА. Петербуржцы стали быстрее двигать мяч, и это привело к тому, что они обстучали весь каркас ворот соперника.

    У Семака сейчас есть трудности. «Зенит» по-прежнему испытывает проблемы в нападении. Нельзя сказать, что и защита у клуба из Санкт-Петербурга идеальная, несмотря на то, что гости пропустили меньше всех в чемпионате. Можно сделать вывод, что игра в три центральных защитника не идeт на пользу атакующим действиям. Вместо игрока обороны можно выпустить креативного полузащитника или нападающего.

    Сергей Богданович ищет усиление в атаке. Именно этим можно объяснить появление на флангах Мантуана и Артура. Расчeт понятен. Оба игрока обладают хорошим дриблингом и контролем мяча, но смелый эксперимент не принeс особых дивидендов. Ещe и Вендел с Клаудиньо опять сыграли слабо, а от них зависит если не всe, то очень многое. Педро также не показал ничего.

    У красно-синих в этой встрече также были проблемы с организацией атак. Вполне логично, что обе команды забили только после розыгрышей стандартных положений. Но со стандарта может забить любой клуб и в любом состоянии.

    Не стоит ожидать, что «Зенит» и ЦСКА смогут прибавить в функциональном плане в оставшихся матчах сезона. Команды находятся в кризисе. Ничью можно считать хорошим результатом для петербуржцев. А вот для москвичей, учитывая, где пройдeт следующая игра, исход домашнего матча нельзя назвать успешным.

    В ответной встрече 15 мая преимущество будет на стороне «Зенита». Но не стоит ждать огромного игрового перевеса в сторону хозяев. Игра будет тяжeлой для обеих команд», – написал Бубнов.

    • Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге.
    • 11 мая команды еще раз встретятся на поле «Зенита» в 28-м туре РПЛ.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.05.2024 10:12
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    Комментарии (4)
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    paracetamol
    1714728624
    «Зенит» по-прежнему испытывает проблемы в нападении - сказал Бубу. А зачем тогда Медведев половину Палмейраса скупил, может из=за низкой компетентности или еще чего?
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    andr45
    1714730133
    Хороши резервисты)))) Родригао, Барриос, Мантуан, Пердо, Артур, Вендел, Клаудиньо, Сергеев)))) Буба, пора в больницу)
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