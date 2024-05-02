Мостовой высказался о продлении контракта «Зенита» с Семаком

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о продлении контракта Сергея Семака с «Зенитом».

Российский специалист продолжит тренировать петербургскую команду до 2030 года.

«Семак продлил контракт с «Зенитом»? А что может быть лучше «Зенита», который выигрывает РПЛ каждый год. Там просто шикарные условия. Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом. Пригласите меня в «Зенит» – я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», – сказал Мостовой.