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    • Мостовой высказался о продлении контракта «Зенита» с Семаком

    Мостовой высказался о продлении контракта «Зенита» с Семаком

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о продлении контракта Сергея Семака с «Зенитом».

    Российский специалист продолжит тренировать петербургскую команду до 2030 года.

    «Семак продлил контракт с «Зенитом»? А что может быть лучше «Зенита», который выигрывает РПЛ каждый год. Там просто шикарные условия. Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом. Пригласите меня в «Зенит» – я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.05.2024 19:37
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    Комментарии (8)
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    Spartak_forv@
    1714668985
    Тому, кто ждёт, надеется и верит…)
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    ягуар1979
    1714670019
    а мостовой то еще тот мечтатель оказываеться)))
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    FCSpartakM
    1714670533
    Единственный адекватный комментарий Мостового
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    Фердя
    1714672644
    Согласен с Саней, в Зените не надо быть умным!
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    Semenycch
    1714673697
    Этот бывший футболист способен штамповать только чушь!
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    ВетеR
    1714674446
    Мостовой тренировал бы зенит не хуже спермака
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