Карпин прокомментировал кубковое поражение «Ростова» от «Балтики»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после вылета из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

Калининградцам хватило гола Тиграна Аванесяна на 4-й минуте.

– Индивидуальная ошибка решила исход встречи. Как еe охарактеризуете? Это было волнение футболиста или стечение обстоятельств?

– Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю.

– К прессингу «Балтики» команда была готова? Он вас не удивил?

– Да, не удивил. «Балтика» всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].

– В перерыве вы заменили Байрамяна и выпустили Глебова. Почему в тот момент решились на такую замену? Не хватало надежности в центре поля?

– Не то, что надежности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который всe знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают.

– Тройная замена на 70‑й минуте была следствием того, что происходило на поле? Или планировали еe заранее?

– Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.

– Есть ли вам за что похвалить команду?

– Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить. Ну, а так, хотели, могли и создавали моменты, и было всe, кроме гола.