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    • Карпин прокомментировал кубковое поражение «Ростова» от «Балтики»

    Карпин прокомментировал кубковое поражение «Ростова» от «Балтики»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после вылета из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

    • Калининградцам хватило гола Тиграна Аванесяна на 4-й минуте.

    – Индивидуальная ошибка решила исход встречи. Как еe охарактеризуете? Это было волнение футболиста или стечение обстоятельств?

    – Может, и стечение обстоятельств. Волнение… От того, что там неточную передачу делаешь? Ну, их было достаточно на протяжении всего матча. Точно не с волнением это связываю.

    – К прессингу «Балтики» команда была готова? Он вас не удивил?

    – Да, не удивил. «Балтика» всегда прессингует, особенно в начале матча. Готовились к этому, но вот так [получилось].

    – В перерыве вы заменили Байрамяна и выпустили Глебова. Почему в тот момент решились на такую замену? Не хватало надежности в центре поля?

    – Не то, что надежности не хватало, а не хватало такого человека, как Глебов, который всe знает и понимает. Ну и вместе с Уткиным они больше креатива дают.

    – Тройная замена на 70‑й минуте была следствием того, что происходило на поле? Или планировали еe заранее?

    – Ну, прям эту тройку нет, но примерно в это время планировали выпустить игроков, которые не попали в стартовый состав.

    – Есть ли вам за что похвалить команду?

    – Похвалить можно за многое. Единственное, что не понравилось, это реализация моментов. Если пять раз бить во вратаря со всей силы, когда можно было бить и не сильно, то это единственное, за что можно не похвалить. Ну, а так, хотели, могли и создавали моменты, и было всe, кроме гола.

    • В финале Пути регионов «Балтика» примет «Спартак».
    • У Карпина 15 лет тренерской карьеры и 0 официальных трофеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2024 21:59
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    Комментарии (16)
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    rammax fcsm
    1714676813
    волера - лох, епт...
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    mutabor0992
    1714676864
    Валера-найди себе кавалера!
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    Алексей З
    1714677638
    Какая же блдь этот Карпин. Со Спартаком " так бывает ", сейчас "так получилось ". Игроки х.ёвые ошибаются и привозят , а он весь в белом, лучший тренер страны. Можно вечно об.бывать местную публику, образ правдоруба создавать, а на выходе пшик. Бог не фраер , Валера , с таким подходом не видать тебе трофеев.
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    alex1951
    1714683306
    Скажу грубо..... Х. до **.........сь до Карпуши...... Он в чемпе прет.... Ну и что проиграли ,за это скальп не снимают...... Когда народ поймет ,что Чемп это важнее ....
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    WE ARE FOR PETER
    1714708154
    Сколько шестёрок секты тут Алехиных З.))) все ему подлизнули за его высер тупой ))
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