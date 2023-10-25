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    Пике упал в яму, заговорившись по мобильному телефону

    Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике упал в двухметровую яму на фестивале открытия медиафутбольного турнира Kings League Américas в Мексике.

    После окончания мероприятия 36-летний испанец подошел к зрителям, чтобы раздать автографы. В этот момент Пике был занят мобильным телефоном, не заметил, что приблизился к краю съемочной площадки, и упал в яму, которая находилась перед зрительным залом.

    Бывший футболист «Барселоны» не получил травм. После падения Пике продолжил раздавать автографы, после чего покинул зал.

    • Пике завершил игровую карьеру в ноябре 2022 года.
    • Он является воспитанником «Барселоны», помимо сине-гранатовых выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

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    Источник: Marca

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    25.10.2023 11:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1504

      GreyDM 25 октября, 15:40

      Спикировал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15010

      playsh 25 октября, 15:12

      До этого Пике врезался в стеклянные двери,а также падал с лестничного марша,и всё это с мобилой в руках.Это,похоже,уже рецидив.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 25 октября, 11:52

      Пике ушёл в пике. Было от гастроостроумных?
      Я первый..(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      НедраЧили 25 октября, 11:51

      Это все проделки Шакиры )

      1
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