Пике упал в яму, заговорившись по мобильному телефону

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике упал в двухметровую яму на фестивале открытия медиафутбольного турнира Kings League Américas в Мексике.

После окончания мероприятия 36-летний испанец подошел к зрителям, чтобы раздать автографы. В этот момент Пике был занят мобильным телефоном, не заметил, что приблизился к краю съемочной площадки, и упал в яму, которая находилась перед зрительным залом.

Бывший футболист «Барселоны» не получил травм. После падения Пике продолжил раздавать автографы, после чего покинул зал.