Файзуллаев рассказал об адаптации в ЦСКА

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, за счет чего быстро адаптировался в армейском клубе.
«Главная причина в том, что здесь очень хороший коллектив. Ребята отлично приняли меня, помогали во всем, спасибо им за это огромное. Немалую роль сыграло знание русского языка. Когда можешь свободно общаться, твои шансы влиться в новый коллектив намного выше», – сказал Файзуллаев.
- В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА.
- Файзуллаев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: bobsoccer.ru