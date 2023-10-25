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    Файзуллаев рассказал об адаптации в ЦСКА

    Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, за счет чего быстро адаптировался в армейском клубе.

    «Главная причина в том, что здесь очень хороший коллектив. Ребята отлично приняли меня, помогали во всем, спасибо им за это огромное. Немалую роль сыграло знание русского языка. Когда можешь свободно общаться, твои шансы влиться в новый коллектив намного выше», – сказал Файзуллаев.

    • В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА.
    • Файзуллаев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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    Источник: bobsoccer.ru

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    25.10.2023 09:35
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