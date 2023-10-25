Файзуллаев рассказал об адаптации в ЦСКА

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, за счет чего быстро адаптировался в армейском клубе.

«Главная причина в том, что здесь очень хороший коллектив. Ребята отлично приняли меня, помогали во всем, спасибо им за это огромное. Немалую роль сыграло знание русского языка. Когда можешь свободно общаться, твои шансы влиться в новый коллектив намного выше», – сказал Файзуллаев.