Экс-тренер сборной России сказал, с какими соперниками стоит играть национальной команде

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал РФС в стремлении находить для национальной команды соперников в лице сборных из различных стран, пусть даже не очень известных. Он считает, что внутренними спаррингами международный опыт не заменишь.

«Я не помню, чтобы наша сборная в своей истории совсем не встречалась с зарубежными командами. Всегда находились соперники. И сейчас надо играть с теми, кто согласится – независимо от их уровня. Главное, что мы смотрим на нашу команду, на наших футболистов. Вот и вся философия.

Польза в том, что футболисты соберутся вместе, посмотрят на тренеров, послушают, какие к ним предъявляются требования, поймут, чего им не хватает по итогам матчей. Этого достаточно.

Не лучше ли играть со второй сборной России или с молодeжной, чем с Занзибаром? Один раз можно сыграть, посмотреть на всех. Провести, скажем, турнир с участием главной сборной, молодeжной, второй, сборной легионеров. Это даже познавательно – но не больше одного раза. Дальше интерес пропадет», – сказал Игнатьев.