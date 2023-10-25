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    • Экс-тренер сборной России сказал, с какими соперниками стоит играть национальной команде

    Экс-тренер сборной России сказал, с какими соперниками стоит играть национальной команде

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал РФС в стремлении находить для национальной команды соперников в лице сборных из различных стран, пусть даже не очень известных. Он считает, что внутренними спаррингами международный опыт не заменишь.

    «Я не помню, чтобы наша сборная в своей истории совсем не встречалась с зарубежными командами. Всегда находились соперники. И сейчас надо играть с теми, кто согласится – независимо от их уровня. Главное, что мы смотрим на нашу команду, на наших футболистов. Вот и вся философия.

    Польза в том, что футболисты соберутся вместе, посмотрят на тренеров, послушают, какие к ним предъявляются требования, поймут, чего им не хватает по итогам матчей. Этого достаточно.

    Не лучше ли играть со второй сборной России или с молодeжной, чем с Занзибаром? Один раз можно сыграть, посмотреть на всех. Провести, скажем, турнир с участием главной сборной, молодeжной, второй, сборной легионеров. Это даже познавательно – но не больше одного раза. Дальше интерес пропадет», – сказал Игнатьев.

    • Ранее сообщалось, что россияне в 2024 году могут провести товарищеские матчи с Занзибаром, Суданом и Сейшельскими островами.
    • В октябре Россия сыграла с Камеруном и Кенией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 09:16

      Как же достало всеобщее лицемерие. Не держите игроков за дураков , доказывая полезность матчей с Занзибаром или с Сейшелами.

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