Во вторник, 24 октября, «Галатасарай» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по мск.

«Галатасарай»

Команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. «Галатасарай» в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов выиграл одну встречу, в одном матче сыграл вничью. Команда забила пять голов, но при этом пропустила четыре мяча.

Мюнхенцы идут на первом месте в турнирной таблице. «Бавария» выиграла два матча, забила шесть голов, но при этом пропустила четыре гола. В активе команды шесть очков, а отрыв от идущего вторым «Галатасарая» составляет два балла.

Факты о личных встречах

Команды в своей истории только два раза играли друг с другом. Одну победу в этих встречах одержали мюнхенцы, а один матч закончился ничьей. «Бавария» забила турецкому клубу семь голов, а «Галатасарай» ответил одним голом.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария»

Несмотря на выездной характер встречи, «Бавария» выглядит фаворитом предстоящего матча. На наш взгляд, подопечные Тухеля выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.50), ТБ 2.5 (1.35).