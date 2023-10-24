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    • «Галатасарай» – «Бавария»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Галатасарай» – «Бавария»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Галатасарай» на своем поле сыграет с «Баварией». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по мск.

    «Галатасарай»

    Команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. «Галатасарай» в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов выиграл одну встречу, в одном матче сыграл вничью. Команда забила пять голов, но при этом пропустила четыре мяча.

    «Бавария»

    Мюнхенцы идут на первом месте в турнирной таблице. «Бавария» выиграла два матча, забила шесть голов, но при этом пропустила четыре гола. В активе команды шесть очков, а отрыв от идущего вторым «Галатасарая» составляет два балла.

    Факты о личных встречах

    Команды в своей истории только два раза играли друг с другом. Одну победу в этих встречах одержали мюнхенцы, а один матч закончился ничьей. «Бавария» забила турецкому клубу семь голов, а «Галатасарай» ответил одним голом.

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бавария»

    Несмотря на выездной характер встречи, «Бавария» выглядит фаворитом предстоящего матча. На наш взгляд, подопечные Тухеля выиграют этот поединок с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.50), ТБ 2.5 (1.35).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 17:09
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