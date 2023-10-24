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    • Семин рассказал, что требуется Миранчуку для оправдания доверия «Аталанты»

    Семин рассказал, что требуется Миранчуку для оправдания доверия «Аталанты»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

    «Я слежу за выступлениями Миранчука в Италии. Хорошо, что то время, которое Алексею дали в последнем матче он отлично использовал и хорошо отыграл. Потому что времени ему в «Аталанте» дается не очень много, хотя он заслуживает большего.

    Но такова спортивная жизнь – нужно бороться каждый день и доказывать, что ты превосходишь своего конкурента в команде. Другого пути нет. У Алексея контракт, они руководят процессом. Если Миранчуку будут давать больше игрового времени и будет доверие, то он оправдает его. Алексей – футболист высокой квалификации, он сможет все доказать», – сказал Семин.

    • В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в четырех матчах, проведя на поле в общей сложности 100 минут, но не отметился результативными действиями.
    • Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.10.2023 12:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 24 октября, 15:31

      только в Эмираты далее дорога

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 24 октября, 13:08

      Слабак Миранчук. Пора возвращаться в РПЛ.....

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