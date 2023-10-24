Семин рассказал, что требуется Миранчуку для оправдания доверия «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

«Я слежу за выступлениями Миранчука в Италии. Хорошо, что то время, которое Алексею дали в последнем матче он отлично использовал и хорошо отыграл. Потому что времени ему в «Аталанте» дается не очень много, хотя он заслуживает большего.

Но такова спортивная жизнь – нужно бороться каждый день и доказывать, что ты превосходишь своего конкурента в команде. Другого пути нет. У Алексея контракт, они руководят процессом. Если Миранчуку будут давать больше игрового времени и будет доверие, то он оправдает его. Алексей – футболист высокой квалификации, он сможет все доказать», – сказал Семин.