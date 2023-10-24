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    • Белоус посоветовал руководству «Спартака» присмотреться к Юрану

    Белоус посоветовал руководству «Спартака» присмотреться к Юрану

    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус ответил на вопрос, смог бы главный тренер «Пари НН» Сергей Юран возглавить московский «Спартак».

    «Юран не скрывает своих амбиций, что мог бы возглавить «Спартак». Он сильно изменился в лучшую сторону. Юран приобрел огромный опыт. Уверен, что боссам «Лукойла» нужно обратить на него внимание», – сказал Белоус.

    • Юран стал главным тренером нижегородского клуба в апреле 2023 года.
    • Сергей Юран выступал за «Спартак» в качестве игрока в 1995 и 1999 годах.
    • В 2003 году он возглавлял дублирующий состав красно-белых, а также был помощником Андрея Чернышов в основной команде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2023 12:22
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