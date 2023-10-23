Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио», его семью и агента

Урош Янкович, агент защитника «Лацио» Адама Марушича, сообщил, что его атаковали Никша и Костадин Терзичи – сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича.

Инцидент произошел после матча отбора Евро-2024 между сборными Сербии и Черногории (3:1) неделю назад.

У Янковича и Терзича-старшего давний конфликт.

Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» арестованы.

«Они врезались в наш автомобиль и перекрыли путь. После этого они напали на меня, Марушича, его жену и мать.

Сыновья Звездана Терзича сильно били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня...

У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в больницу, где я перенес операцию.

На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали.

Его мать, 60-летнюю женщину, толкнули и она получила травмы», – рассказал Янкович.