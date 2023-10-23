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  • Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио», его семью и агента

Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» напали на игрока «Лацио», его семью и агента

23 октября 2023, 14:28
2

Урош Янкович, агент защитника «Лацио» Адама Марушича, сообщил, что его атаковали Никша и Костадин Терзичи – сыновья генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича.

  • Инцидент произошел после матча отбора Евро-2024 между сборными Сербии и Черногории (3:1) неделю назад.
  • У Янковича и Терзича-старшего давний конфликт.
  • Сыновья гендиректора «Црвены Звезды» арестованы.

«Они врезались в наш автомобиль и перекрыли путь. После этого они напали на меня, Марушича, его жену и мать.

Сыновья Звездана Терзича сильно били меня пистолетами по голове и жизненно важным частям тела. В какой-то момент я потерял сознание, а они продолжали бить меня...

У меня были сломаны скула и левая нога. Меня доставили в больницу, где я перенес операцию.

На видеозаписях хорошо видно, что Терзичи бьют меня пистолетами. Также видно, что Костадин Терзич направлял пистолет в голову и в грудь Марушичу, чтобы не дать ему помочь мне, пока они меня жестоко избивали.

Его мать, 60-летнюю женщину, толкнули и она получила травмы», – рассказал Янкович.

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Источник: Vijesti
Италия. Серия А Лацио Црвена Звезда Марушич Адам
Комментарии (2)
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моэм
1698068318
Зачем нам то что для уголовной хроники ?
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alefreddy
1698150822
у сербов разборки пошли
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